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Яремчук забьет "Динамо", но дальше выйдет Луческу: прогноз на противостояние киевлян с "Гентом"

23 сентября, 13:22

Олег Люлька Олег Люлька

Аналитики предрекают ничью 1:1 сегодня и выход "Динамо" в групповой раунд ЛЧ - по сумме двух встреч

Сегодня "Динамо" сыграет первый матч раунда плей-офф за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне встретятся на выезде с бельгийским "Гентом". Начало – в 22:00. Смотреть "Гент" – "Динамо" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV. Отметим, что эта стадия состоит из двух встреч. Ответная игра пройдет на НСК "Олимпийский" 29 сентября.

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"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионов

"ГЕНТ" – "ДИНАМО": ПРОГНОЗ НА МАТЧ

В первом матче, который состоится 23 сентября на поле "Гента", больше шансов дают бельгийцам. Коэффициент на их выигрыш равен 2.59, на ничью – 3.25, на выигрыш "Динамо" – 2.96. В процентном соотношении вероятность исходов, предлагаемая аналитиками букмекерских контор, следующая: 37% – победа "Гента", 30% – ничья, 33% – победа "Динамо".

Сегодня ожидается не очень результативный матч – с двумя и менее голами (коэффициент 1.74). А наиболее реальным из всех возможных счетов в среду, 23 сентября, аналитики называют ничью 1:1 (коэффициент на такой итог равен 6.00).

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При этом фаворитом в борьбе за выход в групповой турнир Лиги чемпионов из этой пары по сумме двух встреч называют "Динамо". На проход киевлян установлен коэффициент 1.63, а на проход "Гента" – 2.33. Иными словами, вероятность попадания в группу команды Мирчи Луческу оценивается в 59 процентов, а бельгийского клуба – в 41 процент.

Топ-претенденты на гол у "Гента"

В тренде
В Ливане умер футболист, получивший случайную пулю на похоронах
  • Роман Яремчук 3.40 (коэффициент на "забьет гол")
  • Андерсон Дегболе Ньянгбо 3.60
  • Тим Кляйндиенст 4.00
  • Лоран Депуатр 4.00
  • Осман Бухари 5.00

Смотрите, как забивает Яремчук

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Топ-претенденты на гол у "Динамо"

  • Владислав Супряга 3.50
  • Жерсон Родригес 4.00
  • Виктор Цыганков 4.00
  • Виталий Буяльский 5.00
  • Карлос Де Пена 5.00
  • Николай Шапаренко 5.00
  • Беньямин Вербич 5.50

Смотрите, как забивает Супряга

Напомним, предыдущие три квалификации в Лигу чемпионов для киевлян, которых тогда возглавлял Александр Хацкевич, завершились неудачно. Динамовцев выбивали из розыгрыша "Янг Бойз", "Аякс" и "Брюгге".

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Источник: Сегодня|Спорт

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