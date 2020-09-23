Українська
$ 28,21
33,12

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Общаться с соперником – неправильно": Буяльский – перед матчем "Гент" – "Динамо"

23 сентября, 08:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сегодня вечером состоится первый матч квалификации Лиги чемпионов для киевлян

В среду пройдут еще три поединка последнего этапа отбора в групповой турнир самого престижного еврокубка. В одном из них киевское "Динамо" сразится в Бельгии с "Гентом". На нашем сайте можно смотреть онлайн-трансляцию "Гент" – "Динамо".

Реклама

Узнавайте расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Накануне представители команд дали пресс-конференцию, на которой поделились своими ожиданиями от предстоящей игры. От "Динамо" пришел полузащитник Виталий Буяльский, который не был многословным. В частности уроженец Винницкой области рассказал, успел ли пообщаться с тремя украинцами в составе "Гента". Его слова приводит официальный сайт "Динамо":

"Ни с кем из наших ребят я не говорил потому, что нам предстоит серьезная игра. Общаться с футболистами команды-соперника будет не очень правильно: от этого можно только расслабиться. Я абстрагируюсь от этого и стараюсь думать только о предстоящем матче...

Гент – город красивый, но мы приехали сюда играть в футбол. Что касается физического состояния команды, мы готовы на 120 процентов. Нам нужно только хорошо подготовиться в психологическом плане".

Читайте также, что сказал Мирча Луческу перед матчем "Гент" – "Динамо".

Смотрите, как Буяльский забивал за "Динамо" в чемпионате Украины:

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Лига чемпионов Динамо Киев Виталий Буяльский Гент Бельгия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Динамо" улетело на матч Лиги чемпионов только с двумя нападающимиЛига чемпионов
Луческу предложил Суркису нарушить свою традицию перед
Луческу предложил Суркису нарушить свою традицию перед "Гентом"Футбол
Для Реброва нет авторитетов: украинец выбивает
Для Реброва нет авторитетов: украинец выбивает "Динамо" из Лиги чемпионовЛига чемпионов
Как
Как "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов: видео головЛига чемпионов
"Динамо" проверилось на коронавирус перед вылетом на матч Лиги чемпионов: появились результатыЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять