"Общаться с соперником – неправильно": Буяльский – перед матчем "Гент" – "Динамо"

Сегодня вечером состоится первый матч квалификации Лиги чемпионов для киевлян

В среду пройдут еще три поединка последнего этапа отбора в групповой турнир самого престижного еврокубка. В одном из них киевское "Динамо" сразится в Бельгии с "Гентом". На нашем сайте можно смотреть онлайн-трансляцию "Гент" – "Динамо".

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Накануне представители команд дали пресс-конференцию, на которой поделились своими ожиданиями от предстоящей игры. От "Динамо" пришел полузащитник Виталий Буяльский, который не был многословным. В частности уроженец Винницкой области рассказал, успел ли пообщаться с тремя украинцами в составе "Гента". Его слова приводит официальный сайт "Динамо":

"Ни с кем из наших ребят я не говорил потому, что нам предстоит серьезная игра. Общаться с футболистами команды-соперника будет не очень правильно: от этого можно только расслабиться. Я абстрагируюсь от этого и стараюсь думать только о предстоящем матче... Гент – город красивый, но мы приехали сюда играть в футбол. Что касается физического состояния команды, мы готовы на 120 процентов. Нам нужно только хорошо подготовиться в психологическом плане".

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Смотрите, как Буяльский забивал за "Динамо" в чемпионате Украины:

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