"Гент" – "Динамо": онлайн матча Лиги чемпионов

В среду, 23 сентября, в бельгийском Генте на стадионе "Геламко Арена" проходит первый матч раунда плей-офф за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Одноименный клуб "Гент" принимает на своем поле киевское "Динамо". Начало поединка – в 22:00. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этой игры с видео голов и лучших моментов поединка, яркими фото и комментариями.

"ГЕНТ" – "ДИНАМО"

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На предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов "Динамо" на своем поле обыграло нидерландский АЗ Алкмаар 2:0 благодаря голам Жерсона Родригеса и Шапаренко. В свою очередь, "Генту" дома удалось справиться с венским "Рапидом" 2:1 с помощью точных ударов Дорша и Яремчука (с пенальти).

Если на предыдущем этапе все решалось в одном матче, то в раунде плей-офф соперники проводят две встречи. Ответный поединок "Динамо" и "Гента" пройдет 29 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Победитель по сумме двух матчей сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 1 октября в Ньоне.﻿

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Как "Гент" перед "Динамо" обыграл в чемпионате Бельгии "Мускрон"

"ГЕНТ" – "ДИНАМО": ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"ГЕНТ": Руф; Фортуна, Арсланаджич, Пластун, Кастро-Монтес; Овусу, Дорш, Оджиджа; Яремчук, Депуатр, Ботака

Не сыграет: Чакветадзе (связка надколенника)

Под вопросом: Депуатр (стопа), Кумс (икроножная мышца)

"ДИНАМО": Бущан; Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Родригес, Буяльский, Де Пена; Супряга

Не сыграют: Тымчик (приводящая мышца), Бурда (ахилл), Попов (ангина)﻿, Соль, Русин

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Прогулка "Динамо" по Генту

Реклама Стадион "Гента" / Фото: Reuters

"ГЕНТ" – "ДИНАМО": ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер "Гента" Вим де Деккер : "Матчи против киевлян – это поединки, которых с нетерпением ждут все футболисты. Игроки живут мечтой сыграть в Лиге чемпионов. Получить опыт участия в групповом турнире – это огромный стимул. Команда, которая окажется сильнейшей, получит приятную награду. "Динамо" – солидный соперник. Это компактная, хорошо организованная и сбалансированная команда, которая имеет хорошее сочетание молодости и опыта. Но я вижу возможности для нас"

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу : "Гент" сменил двух тренеров за короткий период. Это сложно для любой команды. Но то, что "Гент" стартовал не лучшим образом в чемпионате, что в команде появилось много новых игроков и много ушло, ни о чем не говорит. В любом случае это – серьезный соперник. Он доказал это двумя победами в последних матчах c "Мускроном" и "Рапидом", которые мы анализировали"

"Нельзя забывать, что противостояние состоит из двух встреч. Мои три главных принципа в работе: создать боеспособную команду, поставить ей игру, а затем добиваться с ней результатов. Но когда мы говорим о такой стадии Лиги чемпионов, приоритет – однозначно результат. Я готовлю команду ко всем возможным сценариям, которые могут сложиться на поле. Ведь не мы одни играем, есть еще и соперник. Поэтому сложно предугадать, как в среду будет складываться матч"

"ГЕНТ" – "ДИНАМО": СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Суммарную стоимость сегодняшних соперников портал Transfermarkt оценивает в 175 миллионов евро. При этом кадровая обойма "Динамо" почти на 20 млн евро дороже, чем состав "Гента" – 97,1 млн евро против 77,7 млн евро. В среднем один игрок украинского клуба стоит 3.13 млн евро, бельгийского – 2,6 млн евро. Самым дорогостоящим игроком "Динамо" аналитики называют Виктора Цыганкова (19 млн евро), а "Гента" – украинского форварда Романа Яремчука (9,5 млн евро).

Роман Яремчук. Фото: twitter ФК "Гент"

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"ГЕНТ" – "ДИНАМО": ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом в борьбе за выход в групповой турнир Лиги чемпионов из этой пары называют "Динамо". На победу киевлян по сумме двух встреч установлен коэффициент 1.63, на проход "Гента" – 2.33. Иными словами, вероятность попадания в группу киевлян аналитиками букмекерских контор оценивается в 59 процентов, а бельгийского клуба – в 41 процент.

При этом в первом матче, который состоится 23 сентября на поле "Гента", больше шансов дают бельгийцам. Коэффициент на их выигрыш равен 2.59, на ничью – 3.25, на выигрыш "Динамо" – 2.96. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: 37% победа "Гента", 30% ничья, 33% победа "Динамо".

Сегодня ожидается не очень результативный матч – с двумя и менее голами (коэффициент 1.74). На то, что будет три и более голов, можно сделать ставку с коэффициентом 2.20. При этом наиболее реальным из всех возможных счетов сегодня аналитики называют ничью 1:1 – коэффициент на такой итог равен 6.00.

"ГЕНТ" – "ДИНАМО": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Гент" – "Динамо" в среду, 23 сентября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также посмотреть трансляцию игры в прямом эфире можно на сервисе OLL.TV. В повторе поединок будет доступен на следующий день в 03:35 и 17:55 на канале "Футбол 1", а также в 08:45 и и 23:55 на "Футбол 2".

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