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Яремчук и Безус не прилетели с "Гентом" на матч с "Динамо" в Лиге чемпионов

28 сентября, 18:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский нападающий травмирован, а полузащитник не сыграет из-за дисквалификации

Бельгийский "Гент" прибыл в Киев на повторный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов в далеко не оптимальном составе. В частности, с командой не прилетели наши легионеры Роман Яремчук и Роман Безус. Они могли бы поддержать партнеров морально, но, видимо, решили обойтись без этого, или же клуб сэкономил на вояже.

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Кроме того, появилась информация, что Яремчук не сыграет с "Динамо", чтобы поберечь себя для нового клуба. У форварда сборной – травма спины, из-за которой он пока что выбыл из строя. А бывший хавбек "Динамо", Безус, напомним, в первой игре получил две желтые карточки и автоматическое отстранение. Так что главный тренер "Гента" Вим Де Декер привез в Украину 20 игроков, сообщил официальный Twitter клуба.

Вратари: Руф, Коосеманс

Защитники: Нгадеу, Кастро-Монтес, Мохаммади, Ботака, Фортуна, Годо, Пластун, Арсланаджич

Полузащитники: Овусу, Чакветадзе, Самуаз, Марре, Кумс, Дорш

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Форварды: Ньянгбо, Букари, Депуатр, Кляйндинст

В 18:30 у бельгийской команды началась тренировка на поле НСК "Олимпийский". Сама арена очень понравилась гостям, так что они даже выложили видео в соцсетях.

Сегодня же Луческу рассказал, что самое важное для "Динамо" в матче с "Гентом". Поединок начнется во вторник в 22:00. Смотрите, как киевляне обыграли бельгийскую команду на ее поле:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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футбол Лига чемпионов Динамо Киев Роман Безус Гент Бельгия Роман Яремчук
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