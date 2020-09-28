Яремчук не сыграет с "Динамо", чтобы поберечь себя для нового клуба

Роман Яремчук боится усугубить травму, что может сорвать его переход в клуб из топ-чемпионата

Самый дорогой футболист бельгийского "Гента" Роман Яремчук (9,5 млн евро) не сыграет в Киеве против "Динамо" в ответном матче за выход в групповой турнир Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 29 сентября, на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает издание Het Nieuwsblad.

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По информации источника, на первый поединок с киевлянами, который завершился победой "Динамо" 2:1, Роман Яремчук уже выходил с повреждением, которое усугубил по ходу встречи и, как следствие, был заменен.

Теоретически в Киеве против своей бывшей команды Роман Яремчук мог бы сыграть. Но, по данным бельгийских СМИ, форвард рассчитывает сменить команду до закрытия трансферного окна, а потому не хочет рисковать здоровьем – рецидив повреждения может сорвать его переход в один из топ-чемпионатов Европы.

Реклама Роман Яремчук / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что форварда сборной Украины из "Гента" хотят купить два клуба Италии. На Яремчука претендуют "Рома" и "Болонья", рассматривающая Романа в качестве альтернативы Владиславу Супряге, которого пока не отпускают из "Динамо".

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Добавим, что в ответной встрече против "Динамо" у "Гента" не сыграет еще один бывший игрок киевлян Роман Безус. Виной тому красная карточка, полученная футболистом в первом матче.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" на выезде 2:1

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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