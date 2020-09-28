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Луческу рассказал, что самое важное для "Динамо" в завтрашнем матче Лиги чемпионов с "Гентом"

28 сентября, 17:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Румынский тренер украинской команды провел пресс-конференцию

Уже завтра киевское "Динамо" должно сделать последний шаг к групповому этапу Лиги чемпионов, за которым болельщики "бело-голубых" за последние годы заскучали. Соперником подопечных Мирчи Луческу будет бельгийский "Гент". На прошлой неделе, напомним, "Динамо" обыграло "Гент" в гостевом матче раунда плей-офф со счетом 2:1.

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Сегодня наставник киевлян Луческу поделился мыслями с журналистами на официальной пресс-конференции, попутно сообщив, что ради эмоций он и вернулся в футбол:

"Самое важное – это забыть счет первого матча. Нас ждет очень сложная игра против хорошего соперника. Естественно, надо помнить об игре, атмосфере, настрое. А вот о результате надо забыть. Хочу, чтобы все наши болельщики передали через телевизор бурю положительных эмоций игрокам. Радовались игре и, в конце концов, итоговому результату".

Также "коуч" заметил, что "то, что мне не понравилось в первой игре, я обсуждаю внутри коллектива с футболистами". И поведал, что Попов точно во вторник не сыграет, а Родригес и Цитаишвили имеют шансы выйти на поле – как и все другие.

Читайте также о том, что Яремчук не сыграет с "Динамо", чтобы поберечь себя для нового клуба.

Смотрите сюжет о матче "Гент" – "Динамо", который состоялся 23 сентября:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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