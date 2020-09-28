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"Многословный" динамовец Миколенко дал прогноз на матч с "Гентом"

28 сентября, 22:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник киевской команды поделился мыслями перед ответным матчем Лиги чемпионов

Поздним вечером вторника "Динамо" попытается впервые за четыре года пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Сегодня стороны провели официальные пресс-конференции, и Луческу рассказал, что самое важное для "Динамо" в матче с "Гентом".

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Также свой взгляд высказал и 21-летний Виталий Миколенко, который ведет себя довольно скромно и много не говорит. Его слова перед приводит официальный сайт "Динамо":

"Я играю три года в первой команде, и мы ни разу не преодолевали квалификацию Лиги чемпионов. Расслабленности никакой не будет, все ребята уже отбросили победу, добытую в Генте. Соперник также играл в субботу, как и мы, поэтому шансы, действительно, 50 на 50, как и сказал Игорь Пластун. Но, учитывая, что мы играем дома, думаю, все будет хорошо для нас...

Пока ничего не могу сказать по поводу Безуса и Яремчука, поскольку мы еще не разбирали игру соперника. Мы не знаем, кто у них будет играть, поэтому будем оценивать команду в целом".

Вашему вниманию сюжет о последних приготовлениях команды к поединку.

Читайте также: Яремчук и Безус не прилетели с "Гентом" на матч с "Динамо" в Лиге чемпионов.

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Смотрите, как Миколенко забивал мяч в Лиге Европы в ворота шведского "Мальме":

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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футбол Лига чемпионов Динамо Киев Гент Бельгия Виталий Миколенко
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