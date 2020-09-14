"Гент" уволил тренера после ссоры с украинцем. Он открыл Роналду, но с Яремчуком не справился

Бельгийский "Гент" уволил главного тренера команды Ласло Белени, который пришел в команду только в конце августа вместо Йесса Торупа. Под его руководством вице-чемпион прошлого сезона выиграл только один матч из трех. Зато Белени успел поссориться с украинским нападающим Романом Яремчуком. Вероятно, мнение украинца учитывали при принятии решении о судьбе тренера.

"В первую очередь, результаты последних игр дали нам пищу для размышлений. Второй элемент, который мы учитывали – это мнение болельщиков, а также группы игроков. Разговоры со всеми заинтересованными сторонами клуба заставили меня наконец принять это трудное решение", – прокомментировал отставку председатель совета директоров Иван Де Витте официальному сайту "Гента".

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Команду возглавил Вим Де Декер. Ему будет помогать Питер Балетт. Отметим, что уже завтра "Гент" сыграет с "Рапидом" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. А победитель этой пары выйдет на победителя матча "Динамо" – АЗ.

Напомним, что Белени не включил Яремчука заявку на в предыдущий матч команды, сославшись, что он устал после матчей сборной Украины в Лиге наций. Тем не менее, по информации местных СМИ, украинец потребовал продать его.

Как мы писали ранее, в качестве тренера Белени уже работал во многих странах и клубах – во французских "Нанси", Ренне, "Монако" и "Лансе", в начале 2000-х возглавлял сборную Румынии, затем работал в португальском "Спортинге", открыв путь во взрослый футбол для Криштиану Роналду. Также он успел поработать в "Аль-Джазире" из ОАЭ, греческом ПАОКе, катарском "Аль-Хор" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. В Бельгии он уже работал в "Стандарде", а также "Антверпене", который он покинул по завершению прошлого сезона.

Смотрите, как Роман рассуждал о возможном переходе в другой клуб и перспективах сборной Украины:

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