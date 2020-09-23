"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионов

Список трансляций поединка раунда плей-офф самого престижного еврокубка - на ТВ и в интернете

В среду, 23 сентября, "Динамо" сыграет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента" на его поле. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн "Гент" – "Динамо" с видео голов доступен на нашем сайте.

"ГЕНТ" – "ДИНАМО": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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В прямом эфире матч "Гент" – "Динамо", начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также посмотреть трансляцию игры в прямом эфире можно на сервисе OLL.TV. В повторе поединок будет доступен на следующий день в 03:35 и 17:55 на канале "Футбол 1", а также в 08:45 и и 23:55 на "Футбол 2".

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"ГЕНТ" – "ДИНАМО": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом в борьбе за выход в групповой турнир Лиги чемпионов из этой пары называют "Динамо". На победу киевлян по сумме двух встреч установлен коэффициент 1.63, на проход "Гента" – 2.33. Иными словами, вероятность попадания в группу киевлян аналитиками букмекерских контор оценивается в 59 процентов, а бельгийского клуба – в 41 процент.

При этом в первом матче, который состоится 23 сентября на поле "Гента", больше шансов дают бельгийцам. Коэффициент на их выигрыш сегодня равен 2.59, на ничью – 3.25, на выигрыш "Динамо" – 2.96. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: 37% – победа "Гента", 30% – ничья, 33% – победа "Динамо".

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Как играет "Гент": представление соперника "Динамо"

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"ГЕНТ" – "ДИНАМО": ПУТЬ В ЕВРОСЕЗОНЕ

На предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов "Динамо" на своем поле обыграло нидерландский АЗ Алкмаар 2:0 благодаря голам Жерсона Родригеса и Шапаренко. В свою очередь "Генту" дома удалось справиться с венским "Рапидом" 2:1 с помощью точных ударов Дорша и Яремчука (с пенальти).

ЧТО ДАЛЬШЕ

Если на предыдущем этапе Лиги чемпионов все решалось в одном матче, то в раунде плей-офф соперники проводят две встречи. Ответный поединок "Динамо" и "Гента" пройдет 29 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Победитель по сумме двух матчей сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 1 октября в Ньоне.﻿

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Отметим, что ранее "Динамо" и "Гент" уже встречались. В квалификации Лиги чемпионов в 2010 году киевляне дважды обыграли "индейцев" – 3:0 дома, а затем 3:1 на выезде.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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