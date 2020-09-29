"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионов

Сегодня проходят три поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов. В одном из них киевское "Динамо" принимает бельгийский "Гент" на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток запланирован на 22:00. Накануне Луческу рассказал, что самое важное для "Динамо" в матче с "Гентом". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с комментариями, фото и видео самых интересных моментов.

"Динамо" – "Гент"

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Значимость матча. Некогда грозная на евроарене киевская команда уже подзабыла вкус Лиги чемпионов. Последний раз "Динамо" играло на групповом этапе четыре года назад, а затем были поражения в квалификации от "Янг Бойз", "Аякса", "Брюгге". Сейчас "бело-голубые" очень близки к выходу в группу. Главное – не провалиться дома после гостевой победы над "Гентом".

Естественно, клуб заработает хороший бонус от УЕФА – 15 миллионов евро только за участие в основном турнире. А там можно пополнить казну еще несколькими "лимонами".

Не менее важным матч будет для Мирчи Луческу. 75-летний румын хочет всем доказать – и в Киеве, и в донецком "Шахтере", и в Европе, что есть еще порох в пороховницах. Собственно, выход в ЛЧ – одна из главных задач, которая была поставлена перед новым тренером два месяца назад. А за неудачи в группе вряд ли кто-то упрекнет "Динамо".

Реклама Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Прогнозы. Букмекерские конторы абсолютно уверены в проходе "Динамо" в групповой этап, коэффициент на это событие составляет всего 1.12. На удачу "Гента" можно поставить за 6.50. При этом даже в повторной встрече предпочтение отдают киевлянам (коэф. – 1.85); на победу гостей – 3.95, на ничью – 3.90.

Самые вероятные авторы гола: Виктор Цыганков, Владислав Супряга (коэф. – 3.00) и Беньямин Вербич (3.30). Кстати, "многословный" динамовец Миколенко дал прогноз на матч с "Гентом".

Готовность. По всем показателям украинская команда сейчас превосходит оппонента. Кроме того, у "Гента", кроме Безуса и Яремчука, не сыграет Одиджа-Офоэ, под вопросом участие Чакветадзе и Кумса. Бельгийцев продолжает лихорадить в национальном первенстве, где они занимают лишь 15-е место, набрав в семи турах шесть очков: пять поражений и всего две победы. В последней игре команда уступила "Левену" на своем поле – 2:3.

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Луческу же давно знает, как подвести команду к важным матчам в оптимальных кондициях. "Динамо" набрало ход в чемпионате страны, где идет на первой позиции, не обыграв в четырех турах лишь "Десну".

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Роман Яремчук / Фото: Reuters

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет телеканал "Футбол 1". Начало прямой трансляции в 21:55. А перед ней, в 21:15, стартует программа "Ночь Лиги чемпионов", которая продолжится после финального свистка. Также встречу можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV. В повторе игру покажут в среду в 9:25 на "Футбол 2" и в 19:10 – на "Футбол 1".

Напомним, Яремчук и Безус не прилетели с "Гентом" на матч с "Динамо".

Смотрите сюжет о первом матче соперников, который состоялся в Бельгии 23 сентября:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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