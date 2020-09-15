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Как "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов: видео голов

15 сентября, 22:43

Елена Павлова Елена Павлова

Жерсон Родригес поучаствовал в двух голах киевского клуба

Сегодня, 15 сентября, киевское "Динамо" стартовало в новом евросезоне с победы над АЗ Алкмаар в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов – 2:0. У хозяев было много проблем в обороне в первой половине встречи на НСК, но два гола после перерыва обеспечили команде Луческу выход в плей-офф турнира.

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Оба мяча в этом поединке были забиты уже во втором тайме. На 49-й минуте Буяльский обокрал Мидтше, ворвался в чужую штрафную и отдал на позабытого защитниками Жерсона Родригеса. Нападающий сборной Люксембурга легко переправил снаряд в сетку – 1:0.

А на 86-й минуте Родригес выступил уже в качестве одного из ассистентов. Жерсон запустил по флангу Кендзеру, поляк навесил на Шапаренко, вратарь дотянулся до мяча, но перехватить его не смог. И Николай головой расстрелял уже пустые ворота – 2:0.

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Соперник "Динамо" по раунду плей-офф Лиги чемпионов определяется в эти минуты в поединке бельгийского "Гента" и австрийского "Рапида".

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"Динамо" – АЗ Алкмаар – 2:0
Голы: Жерсон Родригес, 49, Шапаренко, 86.
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Родригес, Буяльский (Андриевский, 79), Шапаренко (Леднев, 90+1), Де Пена, Супряга (Вербич, 74).
АЗ Алкмаар: Бизот, Свенссон, Влаар (Сугувара, 79), Копмейнерс, Вейндал, Класи, Де Вит, Мидтше (Дройф, 66), Стенгс, Боаду, Гудмундссон (Идрисси, 58).

Мы сообщали, что Луческу подсказали, как обыграть АЗ в Лиге чемпионов.

А вот наставник АЗ Алкмаар считал, что шансы на победу в матче 50 на 50, но его команда будет выглядеть лучше.

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Лига чемпионов видео голов Динамо Киев квалификация АЗ Алкмаар Николай Шапаренко Жерсон Родригес
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