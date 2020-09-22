"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионов

Команда Мирчи Луческу играет в Бельгии, а "Ференцварош" экс-тренера "Динамо" - в Норвегии

В эти дни в Европе проходят первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. За выход в групповой турнир самого престижного еврокубка, среди прочих, борются киевское "Динамо", играющее с бельгийским "Гентом", и венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва, встречающийся с норвежским "Мольде". Ниже – расписание матчей с телетрансляциями, котировки букмекеров и обновляющиеся результаты. Отметим, что в прямом эфире поединки доступны на сервисе OLL.TV.

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Напомним, в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов, состоявшем из одноматчевых противостояний, "Динамо" обыграло АЗ Алкмаар 2:0. В раунде плей-офф соперники проводят два поединка – на своем и чужом полях.

Квалификация Лиги чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи

Вторник, 22 сентября

22:00 "Славия" П – "Мидтьюлланн"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.81 – 3.60 – 4.80

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22:00 "Маккаби" Т-А – "Ред Булл" Зальцбург

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 14.00 – 6.30 – 1.24

22:00 "Краснодар" – ПАОК

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.10 – 3.35 – 3.75

Среда, 23 сентября

22:00 "Гент" – "Динамо"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.45 – 3.35 – 3.05

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22:00 "Олимпиакос" – "Омония"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.32 – 5.20 – 11.50

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22:00 "Мольде" – "Ференцварош"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.30 – 3.35 – 3.25

Ответные матчи пройдут 29-30 сентября. "Динамо" примет "Гент" в Киеве 29-го числа

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

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