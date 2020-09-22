"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионов

В эти дни в Европе проходят первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. За выход в групповой турнир самого престижного еврокубка, среди прочих, борются киевское "Динамо", играющее с бельгийским "Гентом", и венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва, встречающийся с норвежским "Мольде". Ниже – расписание матчей с телетрансляциями, котировки букмекеров и обновляющиеся результаты. Отметим, что в прямом эфире поединки доступны на сервисе OLL.TV.
Напомним, в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов, состоявшем из одноматчевых противостояний, "Динамо" обыграло АЗ Алкмаар 2:0. В раунде плей-офф соперники проводят два поединка – на своем и чужом полях.
Квалификация Лиги чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи
Вторник, 22 сентября
22:00 "Славия" П – "Мидтьюлланн"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.81 – 3.60 – 4.80
22:00 "Маккаби" Т-А – "Ред Булл" Зальцбург
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 14.00 – 6.30 – 1.24
22:00 "Краснодар" – ПАОК
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.10 – 3.35 – 3.75
Среда, 23 сентября
22:00 "Гент" – "Динамо"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.45 – 3.35 – 3.05
22:00 "Олимпиакос" – "Омония"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.32 – 5.20 – 11.50
22:00 "Мольде" – "Ференцварош"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.30 – 3.35 – 3.25
Ответные матчи пройдут 29-30 сентября. "Динамо" примет "Гент" в Киеве 29-го числа
Смотрите обзор финала ЛЧ-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк