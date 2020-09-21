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"Динамо" прилетело на матч Лиги чемпионов с "Гентом", играя в кости и карты

21 сентября, 22:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Футболисты в понедельник вечером получили теоретические знания о сопернике

Киевское "Динамо" на один из самых важных матчей сезона в Бельгию отправилось за два дня. Мы сообщали, что "Динамо" улетело на матч Лиги чемпионов с "Гентом" с 23 игроками. Первый поединок четвертого раунда отбора пройдет в среду вечером.

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Сегодня после обеда подопечные Мирчи Луческу вылетели чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" даже чуть раньше намеченного времени, успешно пройдя все формальности. В полете футболисты проводили время по-разному: слушали музыку, смотрели фильмы, кто-то просто спал, а некоторые играли в карты в компаниях. На фоне других выделялись Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, пишет официальный сайт "Динамо". Словенец и поляк на протяжении трех часов эмоционально играли в кости!

Около 18:00 по местному времени (в 19:00 – по Киеву) "Динамо" прилетело в аэропорт Остенде, а оттуда за 40 минут доехало в Гент. После этого команда поужинала и даже провела теоретическое занятие. Во вторник вечером состоится пресс-конференция Мирчи Луческу и Виталия Буяльского, а также тренировка команды на стадионе "Гента".

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Читайте о том, что матч "Гент" – "Динамо" в Лиге чемпионов обслужит земляк Луческу.

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Смотрите представление "Гента" – соперника "Динамо" в квалификации ЛЧ:

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