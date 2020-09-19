Роналду возвращается! Расписание и результаты первого тура чемпионата Италии

Все о поединках стартового тура Серии А - расписание телетрансляций, котировки букмекеров и оперативные результаты

В эти дни стартует еще один футбольный чемпионат из ТОП-5. Поединки первого тура проходят в итальянской Серии А, где титул чемпиона защищает "Ювентус", но уже под руководством нового тренера – Андреа Пирло, сменившего Маурицио Сарри после провала клуба в ЛЧ. Кстати, накануне форвард туринцев Роналду похвастался наградой, добытой благодаря голу в ворота Украины.

Реклама

Ниже – расписание матчей первого тура чемпионата Италии с телетрансляциями и котировками букмекеров, а также оперативные результаты поединков. В прямой трансляции игры доступны на сервисеOLL.TV.

Суббота, 19 сентября

19:00 "Фиорентина" – "Торино"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.95 – 3.94 – 4.20

21:45 "Верона" – "Рома"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 4.75 – 4.10 – 1.82

Реклама

Воскресенье, 20 сентября

13:30 "Парма" – "Наполи"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 5.60 – 4.60 – 1.65

16:00 "Дженоа" – "Кротоне"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.98 – 3.76 – 4.33

19:00 "Сассуоло" – "Кальяри"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.03 – 3.98 – 3.85

21:45 "Ювентус" – "Сампдория"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.31 – 6.25 – 12.75

В тренде В Ливане умер футболист, получивший случайную пулю на похоронах

Реклама

Понедельник, 21 сентября

21:45 "Милан" – "Болонья"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.61 – 4.55 – 6.20

Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Ранее мы писали, что Шевченко снова надел форму "Милана". Тренер сборной Украины представил новый выездной комплект экипировки своего бывшего клуба. Ему идет!

Реклама

Также мы рассказывали, что экс-тренер "Шахтера" вошел в ТОП-5 самых сексуальных наставников чемпионата Италии. Возглавил рейтинг – с большим отрывом от преследователей – новый коуч Криштиану Роналду.

Смотрите, как "Ювентус" вылетал из Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама