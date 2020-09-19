Роналду возвращается! Расписание и результаты первого тура чемпионата Италии

В эти дни стартует еще один футбольный чемпионат из ТОП-5. Поединки первого тура проходят в итальянской Серии А, где титул чемпиона защищает "Ювентус", но уже под руководством нового тренера – Андреа Пирло, сменившего Маурицио Сарри после провала клуба в ЛЧ. Кстати, накануне форвард туринцев Роналду похвастался наградой, добытой благодаря голу в ворота Украины.
Ниже – расписание матчей первого тура чемпионата Италии с телетрансляциями и котировками букмекеров, а также оперативные результаты поединков. В прямой трансляции игры доступны на сервисеOLL.TV.
Суббота, 19 сентября
19:00 "Фиорентина" – "Торино"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.95 – 3.94 – 4.20
21:45 "Верона" – "Рома"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 4.75 – 4.10 – 1.82
Воскресенье, 20 сентября
13:30 "Парма" – "Наполи"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.60 – 4.60 – 1.65
16:00 "Дженоа" – "Кротоне"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.98 – 3.76 – 4.33
19:00 "Сассуоло" – "Кальяри"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.03 – 3.98 – 3.85
21:45 "Ювентус" – "Сампдория"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.31 – 6.25 – 12.75
Понедельник, 21 сентября
21:45 "Милан" – "Болонья"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.61 – 4.55 – 6.20
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