Форвард "Барселоны" сдал экзамен по итальянскому языку, чтобы взяли в "Ювентус"

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес прикладывает максимум усилий, чтобы получить итальянское гражданство и перейти в туринский "Ювентус". Форвард уже даже сдал тест по итальянскому языку и ему присвоили уровень B1 – сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, что новый тренер "Барселоны" по телефону выгнал из команды Суареса.

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Отмечается, что в составе "Ювентуса" уже нет мест для не резидентов Евросоюза. Именно для этого Луису необходимо гражданство страны. А сдача экзамена по языку является одним из важнейших условий для получения итальянского паспорта. Если нападающему удастся пройти все процедуры, то Суарес не будет считаться легионером в туринском клубе.

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При этом уругвайский нападающий имеет юридические основания для получения нового паспорта, поскольку у его жены есть итальянские корни.

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По данным испанского издания Marca, Суарес уже согласовал условия своего контракта с "Ювентусом". Ежегодная зарплата уругвайца в Италии составит 10 миллионов евро. Это меньше, чем было у него в "Барселоне, но с учетом того, что итальянское налогообложение мягче, чем испанское, форвард финансово не проиграет.

К тому же, как мы писали ранее, "Барселоне" еще придется заплатить Суаресу круглую сумму, чтобы от него избавиться. Уругваец, у которого еще один год по контракту с каталонцами, не хочет уходить бесплатно и требует от испанского клуба 14 млн евро.

Луис Суарес / Фото: Reuters

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Напомним, что Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругваец принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.

Смотрите, как Суарес забивал за "Барселону"

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