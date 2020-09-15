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Экс-тренер "Шахтера" вошел в ТОП-5 самых сексуальных наставников чемпионата Италии

15 сентября, 15:02

Олег Люлька Олег Люлька

Возглавил рейтинг - с большим отрывом от преследователей - новый коуч Криштиану Роналду

Перед стартом нового футбольного сезона в Италии местный портал JOYClub провел опрос по определению самого сексуального тренера среди 20 наставников Серии А. Им стал новый коуч Криштиану Роналду в "Ювентусе" Андреа Пирло, набравший 23 процента голосов респондентов.

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Также в ТОП-3 пошли Эусебио Ди Франческо (15%), возглавляющий "Кальяри", и коуч "Беневенто" Филиппо Индзаги (14%). Четвертое место досталось главному тренеру "Наполи" Дженнаро Гаттузо (10,2%), а пятое – экс-наставнику донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеке, работающему сейчас у руля "Ромы". Ему отдали свои голоса 7,2 процента опрошенных, сообщает Napolimagazine.

При этом португалец Фонсека занял первое место по сексуальности среди наставников-легионеров. Четверо лидеров рейтинга представляют Италию.

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Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали о рейтинге, который свел Месси с тремя футболистами из "Шахтера". Опубликован список самых титулованных игроков нынешнего века. В ТОП-30 – Срна, Пятов и экс-игрок дончан Фернандиньо.

Смотрите, как Фонсека с "Ромой" обыграли "Ювентус"

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рейтинг тренер чемпионат Италии Андреа Пирло Паулу Фонсека
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