Экс-тренер "Шахтера" вошел в ТОП-5 самых сексуальных наставников чемпионата Италии

Возглавил рейтинг - с большим отрывом от преследователей - новый коуч Криштиану Роналду

Перед стартом нового футбольного сезона в Италии местный портал JOYClub провел опрос по определению самого сексуального тренера среди 20 наставников Серии А. Им стал новый коуч Криштиану Роналду в "Ювентусе" Андреа Пирло, набравший 23 процента голосов респондентов.

Реклама

Читайте также: Андреа Пирло защитил диссертацию, чтобы получить разрешение работать в "Ювентусе"

Также в ТОП-3 пошли Эусебио Ди Франческо (15%), возглавляющий "Кальяри", и коуч "Беневенто" Филиппо Индзаги (14%). Четвертое место досталось главному тренеру "Наполи" Дженнаро Гаттузо (10,2%), а пятое – экс-наставнику донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеке, работающему сейчас у руля "Ромы". Ему отдали свои голоса 7,2 процента опрошенных, сообщает Napolimagazine.

При этом португалец Фонсека занял первое место по сексуальности среди наставников-легионеров. Четверо лидеров рейтинга представляют Италию.

Реклама

Паулу Фонсека / Фото: Getty Images В тренде Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Читайте также: Рейтинг доходов футболистов: только Месси и Роналду заработали больше 100 млн за год

Ранее мы писали о рейтинге, который свел Месси с тремя футболистами из "Шахтера". Опубликован список самых титулованных игроков нынешнего века. В ТОП-30 – Срна, Пятов и экс-игрок дончан Фернандиньо.

Смотрите, как Фонсека с "Ромой" обыграли "Ювентус"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама