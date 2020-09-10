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Коронавирус – у президента "Наполи": он в группе риска

10 сентября, 12:59

Олег Люлька Олег Люлька

Хозяину итальянского футбольного клуба и известному кинопродюсеру Аурелио Де Лаурентису - 71 год

Президент и хозяин "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт итальянского футбольного клуба. Тест, который он сдал в среду, показал положительный результат. Отметим, что владелец "Наполи" входит в группу риска – ему 71 год.

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Накануне Аурелио Де Лаурентис посетил Ассамблею Серии А, где присутствовали представители всех 20 клубов высшего футбольного дивизиона Италии. Кроме того, он общался с игроками, тренерами и персоналом "Наполи" на базе клуба. Пока, правда, не известно, отправится ли теперь на изоляцию весь состав "Наполи", которому 20 сентября предстоит стартовый матч нового сезона против "Пармы".

При этом, по данным итальянских СМИ, коронавирус также обнаружен у одного из членов семьи Аурелио Де Лаурентиса, а также менеджера "Наполи".

Добавим, что владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис также является известным кинопродюсером. Компания "Filmauro", которая ему принадлежит, сняла более 70 фильмов.

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Аурелио Де Лаурентис

Аурелио Де Лаурентис / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что коронавирусом заразился самый дорогой футболист мира. COVID-19 обнаружен у нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, которого оценивают в 180 миллионов евро.

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