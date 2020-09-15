Ему идет! Шевченко снова надел форму "Милана"

Бывший игрок "Милана" Андрей Шевченко, в составе этого клуба выигрывавший "Золотой мяч" и Лигу чемпионов, снова надел футболку "россонери". Шева, являющийся ныне главным тренером сборной Украины, принял участие в презентации новой выездной формы своей бывшей команды.

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"Всегда испытываю прекрасные эмоции, когда надеваю футболку "Милана". Белая футболка гостевого комплекта навевает приятные воспоминания. "Милан" всегда будет в моем сердце. Вперед, "Милан"!" – написал у себя в Instagram Андрей Шевченко

Напомним, что в похожей форме Андрей Шевченко забил главный гол в своей жизни, реализовав пенальти в матче "Милан" – "Ювентус", который принес "россонери" трофей Лиги чемпионов-2003.

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

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Ранее мы писали, что в учебнике истории для 11-го класса перепутали клубы Шевченко. Там указано, что один из лучших футболистов в истории Украины Андрей Шевченко выступал за "Ювентус", тогда как Шева играл за другой клуб Италии – "Милан", который является одним из самых ярых соперников "Юве" в Серии А.

Также мы рассказывали, что Шевченко рассматривается в качестве возможного тренера "Милана". Однако в УАФ исключили вариант совмещения постов наставником сборной до окончания ЧМ-2022.

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