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Криштиану Роналду похвастался очередной наградой. Получить ее помог гол в ворота Украины

19 сентября, 08:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португальский футболист показал, как выглядит награда лучшему бомбардиру 2019 года

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил награду лучшего бомбардира 2019 года от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Очередной наградой португалец похвастался на своей странице в Instagram.

"Счастлив стать лучшим бомбардиром мира по версии IFFHS 2019", – подписал фото нападающий.

INSTAGRAM
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Учредители награды при выборе победителя учитывают только голы, забитые за сборную и клуб на международном уровне. В 2019 году Роналду забил 21 гол за сборную и в еврокубках. В этот перечень вошел и мяч в ворота Украины в отборочном матче на Евро-2020.

Португалец получил награду в пятый раз. Он становился ее обладателем в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Ранее мы писали, что только Месси и Роналду заработали больше 100 млн за год. Но аргентинец все равно круче. Аргентинец опережает португальца всего на девять миллионов.

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футбол футболист Криштиану Роналду

Источник: Сегодня|Спорт

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