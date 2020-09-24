Команда Реброва выдала самый результативный матч дня в Лиге чемпионов. Харатин забил спасительный гол

Венгерский клуб вел в два мяча, но едва не оказался в роли проигравшего

Чемпион Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва выдал боевую ничью в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против норвежского "Мольде". Гости вышли вперед уже на 7-й минуте, а в начале второго тайма удвоили свое преимущество, но затем пропустили три мяча.

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"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: результаты раунда плей-офф Лиги чемпионов

Спас "Ференцварош" украинский полузащитник Игорь Харатин, за три минуты до финального свистка реализовавший пенальти, который заработал еще один украинец Александр Зубков.

Теперь перед ответным матчем именно "Ференцварош" будет фаворитом пары, ведь у них есть преимущество в виде трех забитых мячей на чужом поле.

Обзор 1-го тайма:

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"Мольде" – "Ференцварош" – 3:3

Голы: Джеймс (55), Эйкрем (65), Эллингсен (83) – Боли (7), Узуни (52), Харатин (87, пен)

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"Мольде": Линде, Эллингсен, Грегерсен, Хеуген, Эйкрем (Омоиджуанфо, 81), Хестад, Эурснес, Хуссайн, Джеймс (Болли, 89), Кнудтсон (Брюнхильдсен, 57), Уинго.

"Ференцварош": Дибус, Блажич, Фримпонг, Чивич, Лаидуни, Харатин, Сомалиа (Шигер, 71), Нген (Изаэл, 88), Ботка, Боли (Зубков, 73), Узуни.

Предупреждения: Эурснес (9), Кнудтсон (43), Хуссайн (58), Грегерсен (90).

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Обзор 2-го тайма:

Напомним, что сегодня киевское "Динамо" обыграло "Гент" со счетом 2:1 и стало на шаг ближе к групповому этапу Лиги чемпионов. При этом украинский легионер "Гента" Роман Яремчук получил травму еще в первом тайме, а еще один наш соотечественник Роман Безус заработал красную карточку.

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