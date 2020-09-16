Расписание матчей квалификации Лиги чемпионов на среду: Ребров, Милевский и другие

Сегодня состоятся еще пять поединков третьего отборочного раунда

Во вторник и среду проходят матчи третьего квалификационного круга Лиги чемпионов. Вчера "Динамо" обыграло АЗ Алкмаар в Киеве, пробившись в четвертый этап отбора, который называется "раунд плей-офф".

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Соперником команды Мирчи Луческу в борьбе за путевку в групповой турнир будет коллектив сразу трех украинцев, причем, Яремчук принес "Генту" победу над "Рапидом". Также во вторник ПАОК в Греции неожиданно одолел португальскую "Бенфику" со счетом 2:1. Еще пять встреч запланированы на среду. Сыграют в том числе и "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва и хавбека Игоря Харатина, и белорусское "Динамо" из Бреста бывшего форварда нашей сборной Артема Милевского. Миля уже отметился фотографией из Израиля.

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Ниже – расписание матчей среды. На украинском телевидении игры "Ференцвароша" и "Динамо" покажут каналы "Спорт 1" и "Спорт 2", которые доступны в некоторых кабельных сетях. Напомним, на этой стадии соперники проводят один матч.

18:00. "Омония" (Кипр) – "Црвена Звезда" (Сербия)

Букмекеры: 3.40 – 3.20 – 2.22

20:00. "Карабах" (Азербайджан) – "Мольде" (Норвегия)

Букмекеры: 2.95 – 3.35 – 2.45

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20:00. "Маккаби" (Т-А, Израиль) – "Динамо" (Брест, Беларусь)

Букмекеры: 1.50 – 4.10 – 7.00

20:00. "Ференцварош" (Венгрия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия)

Букмекеры: 3.90 – 3.30 – 2.02

21:30. "Мидтьюлланн" (Дания) – "Янг Бойз" (Швейцария)

Букмекеры: 2.75 – 3.45 – 2.55

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Смотрите, как "Ференцварош" играл с "Лудогорцем" в Лиге Европы в минувшем сезоне:

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