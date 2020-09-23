"Гент" – "Динамо": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Уже на 9-й минуте встречи в чужих воротах расписался Супряга

Сегодня в Бельгии киевское "Динамо" проводит первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против местного "Гента". Борьбу за путевку в групповой раунд турнира подопечные Мирчи Луческу начали на выезде. Украинская команда ведет в поединке на "Геламко-Арене" со счетом 1:0.

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Киевляне быстро открыли счет в Бельгии. Уже на 9-й минуте в чужих воротах расписался Супряга, воспользовавшись передачей Буяльского. Судья проверил эпизод на офсайд, однако Пластун оставил Владислава в игре.

Ответный поединок в паре "Динамо" – "Гент" состоится через неделю, 29 сентября, в Киеве на поле НСК "Олимпийский".

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Ранее мы также рассказывали, как "Динамо" ранее играло с бельгийскими клубами. И статистика не в пользу киевлян. Но с "Гентом" столичный коллектив пересекался 10 лет назад и тогда дважды обыграл своего соперника.

Также сообщалось, что "Динамо" дороже и моложе "Гента", а у бельгийцев больше легионеров.

Смотрите представление соперника "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов

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