Видео дня! Игроки "Динамо" разыграли пробитие штрафного на "Камень, ножницы, бумага"

Фишкой матча раунда плей-офф Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо", завершившегося победой киевлян 2:1, стал оригинальный штрафной у киевлян в первом тайме. Было два желающих его пробить – Николай Шапаренко и Карлос Де Пена. В итоге, полузащитники разыграли, кому бить, при помощи "жеребьевки", в качестве которой использовали популярную игру "Камень, ножницы, бумага".

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Шапаренко показал бумагу, Де Пена – ножницы. Поэтому именно Карлос выиграл право исполнения стандарта. Стоит отметить, что пробил уругваец довольно неплохо, обведя "стенку". Но вратарь "Гента" был на месте и поймал мяч.

"Камень, ножницы, бумага" от игроков "Динамо"

"Видать, классная в команде атмосфера, раз играют в "Камень, ножницы, бумагу", – пишут в соцсетях одни болельщики "Динамо". "Как в дворовом футболе. Никогда такого на поле во время матчей профессионалов не видел", – признаются другие

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Хотя на самом деле подобные "приколы" в серьезных матчах пусть редко, но случаются. Например, в свое время так разыграли штрафной футболисты "Баварии"Франк Рибери и Тони Кроос в поединке против "Герты". Победил француз, но удар у него не получился – Франк пробил в "стенку".

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Напомним, что именно Карлос Де Пена, выигравший на "Камень, ножницы, бумага" у Николая Шапаренко в первом тайме матча "Гент" – "Динамо", во второй половине поединка принес победу киевлянам точным ударом левой – уже с игры. Да, в этот вечер уругвайцу везло во всем!

Победный гол Де Пены

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Повторный матч в этой паре состоится в Киеве, на НСК "Олимпийский", 29 сентября. В нем "Генту" точно не поможет украинец Роман Безус, удаленный в первой встрече.

Обзор матч "Гент" – "Динамо" (1:2)

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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