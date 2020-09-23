"Динамо" в большинстве обыграло "Гент" и стало на шаг ближе к группе Лиги чемпионов

Сегодня в Генте на стадионе "Геламко Арена" состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между бельгийским "Гентом" и киевским "Динамо". В составе вице-чемпиона Бельгии вышло трое украинцев, а киевляне начали поединок без Виктора Цыганкова. Мы вели онлайн матча "Гент" – "Динамо" с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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Начало матча оказалось за динамовцами. Киевляне провели несколько опасных атак, а на 9-й минуте открыли счет. Буяльский прошел по левому флангу и прострелил в штрафную площадь на Буяльского, тот пытался пробить по воротам, но получился пас на Супрягу, которому оставалось только переправить мяч с нескольких метров в ворота. Изначально радость киевлян прервал свисток главного арбитра встречи Овидиу Хацеган, который зафиксировал офсайд. Правда, на помощь динамовцам пришла система VAR. Выслушав подсказки ассистента, румынский тренер все же указал на центр, узаконив первый мяч Владислава в еврокубках.

Также динамовцы успели повеселить болельщиков перед одним из штрафных ударов. Киевляне заработали перспективный стандарт, который исполнять вызвались Карлос де Пена и Николай Шапаренко. Договориться о том, кто будет пробивать им не удалось, поэтому игроки прибегли к детской считалке "камень-ножницы-бумага". Победителем, к слову, стал уругваец.

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Открыв счет, киевляне отдали инициативу сопернику, а сами сосредоточились на защите собственных ворот и контратаках. Хозяева поля быстро перестроились на игру первым номером, но тут же их постигла неудача – основной нападающий команды Роман Яремчук получил травму и вынужден был покинуть поле.

Оставшись без своего лидера, "Гент" не стушевался и продолжил диктовать игру на поле. До поры до времени киевляне успешно отбивали атаки хозяев, но ничего не смогли поделать после навеса с углового, когда Тим Кляйндинст переправил мяч в ворота киевлян, воспользовавшись неуверенностью Бущана на выходе.

Второй тайм "Динамо" снова начало активнее и это дало свои плоды. Киевлянам не удалось создать остроту у чужих ворот, зато активность привела к удалению Романа Безуса. Экс-футболист "Динамо" заработал два "горчичника" на протяжении трех минут и не только оставил свою команду в меньшинстве, но и теперь не сыграет в ответном матче в Киеве.

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Учитывая численное преимущество Мирча Луческу поставил перед своей командой задачу одержать победу, а в подтверждение этих слов выпустил на поле Виктора Цыганкова и Беньямина Вербича. Киевляне начали нагнетать атмосферу у ворот соперника и добились своего за 11 минут до финального свистка – Цыганков пробил из-за пределов штрафной и угодил в защитника, но мяч отскочил к де Пене, который пробил прямо между ног вратарю.

Кстати, практически весь матч шел дождь, поэтому Мирча Луческу по своей новой традиции прикрыл голову полотенцем. Как видим, этот необычный ритуал снова принес "Динамо" удачу. Распространится ли везение на ответный матч узнаем 29 сентября в Киеве.

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"Гент" – "Динамо" – 1:2

Голы: Кляйндинст (41) – Супряга (9), де Пена (79)

"Гент": Руф, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Безус, Оджиджа-Офоэ (Ботака, 62), Дорш, Овусу, Депуатр (Мохаммади, 72), Яремчук (Кляйндинст, 25).

"Динамо": Бущан, Кендзера, Миколенко, Караваев, Забарный, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Шапаренко (Шепелев, 82), Родригеш (Цыганков, 59), Супряга (Вербич, 66).

Предупреждения: Нуриу Фортуна (13), Родригеш (31), Безус (50), Оджиджа-Офоэ (56), Шепелев (87).

Удаление: Безус (53).

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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