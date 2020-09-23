"Гент" – "Динамо" : стартовые состав на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы бельгийского "Гента" и киевского "Динамо" на первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн "Гент" – "Динамо" есть на нашем сайте, также трансляция доступна с помощью сервиса OLL.TV.

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"Гент": Руф, Нгадеу-Нгаджуи, Овусу, Яремчук, Оджиджа-Офое, Безус, Кастро-Монтес, Фортуна, Депуатр, Дорш, Пластун.

Запасные: Коосеманс, Ньянгбо, Мохаммади, Ботака, Маррех, Кляйндинст, Арсланаджич.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Родригес, Буяльский, Супряга.

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Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Цыганков, Леднев, Андриевский, Сирота.

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Как играет "Гент": представление соперника "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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