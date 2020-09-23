Яремчук получил травму в матче с "Динамо" в Лиге чемпионов и был срочно заменен

Украинский форвард в этом году уже пропускал несколько месяцев из-за повреждения

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук получил травму в квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо". В первом матче раунда плей-офф форвард отыграл всего лишь половину первого тайма и вынужден был покинуть поле.

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Обиднее всего для Яремчука, что он травмировался на ровном месте – без контакта с другими игроками на поле. На 25-й минуте Романа заменил Тим Кляйндист, который и сравнял счет в матче под занавес первого тайма – 1:1.

О подробностях повреждения украинца станет известно позже. Но стоит напомнить, что в начале года из-за травмы ахиллова сухожилия Яремчук пропустил несколько месяцев.

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Роман Яремчук / Фото: Reuters В тренде В Ливане умер футболист, получивший случайную пулю на похоронах

Ответный поединок в паре "Динамо" – "Гент" состоится через неделю, 29 сентября, в Киеве на поле НСК "Олимпийский". Ранее мы также рассказывали, как "Динамо" ранее играло с бельгийскими клубами. И статистика не в пользу киевлян. Но с "Гентом" столичный коллектив пересекался 10 лет назад и тогда дважды обыграл своего соперника.

Также сообщалось, что "Динамо" дороже и моложе "Гента", а у бельгийцев больше легионеров.

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