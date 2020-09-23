Как "Динамо" ранее играло с бельгийскими клубами. Статистика не в пользу киевлян

С "Гентом" киевляне пересекались 10 лет назад и тогда дважды обыграли своего соперника

Киевское "Динамо" имеет негативную статистику выступления против бельгийских клубов накануне первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов с "Гентом". Матч состоится сегодня на стадионе "Геламко Арена", начало – в 22:00 по киевскому времени. Трансляция "Гент" – "Динамо" онлайн уже доступна на нашем сайте, также матч можно смотреть с помощью OLL.TV.

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"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионов

За свою историю "Динамо" провело 10 матчей против представителей бельгийского чемпионата. Чаще всего киевляне пересекались с "Андерлехтом" – четыре раза. Однако обыграть самую титулованную команду Бельгии "бело-синим" удалось лишь один раз. При этом три оставшиеся поединка завершились в пользу клуба из Брюсселя.

Самое свежее противостояние с представителем Бельгии случилось год назад. В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" встречалось с "Брюгге". В гостях киевляне уступили со счетом 0:1, а дома сыграли вничью 3:3 и вылетели с турнира. В итоге это поражение стоило работы Александру Хацкевичу.

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А в сезоне 2013/2014 годов на групповом этапе Лиги Европы киевляне под руководством Олега Блохина дважды проиграли на групповом этапе "Генку". В Киеве бельгийцы одержали минимальную победу 1:0, а дома обыграли "Динамо" – 3:1. Несмотря на два поражения киевляне вышли из группы со второго места, а в 1/16 финала уступили "Валенсии".

С сегодняшним своим соперником "Динамо" встречалось ровно десять лет назад – в квалификации Лиги чемпионов сезона 2010/2011. Тогда украинский клуб дважды обыграл бельгийцев – 3:0 и 3:1 – и уверенно вышел в следующий раунд, где по сумме двух матчей проиграл "Аяксу".

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Таким образом, "Динамо" потерпело шесть поражений в матчах против бельгийских клубов, одержало три победы и один раз сыграло вничью.

Как играет "Гент": представление соперника "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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