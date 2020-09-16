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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. Соперник "Динамо" – самый украинский клуб Бельгии

16 сентября, 23:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Матчи этой стадии пройдут 22 и 23 сентября, а также 29 и 30 сентября

Определились все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов. Вчера киевское "Динамо" обыграло АЗ Алкмаар и вышло на бельгийский "Гент" с Романом Яремчуком, Игорем Пластуном и Романом Безусом. Первый матч в этой паре состоится 23 сентября в Генте, а ответный – 29-го числа в Киеве.

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Результаты матчей квалификации Лиги чемпионов в среду: Ребров, Милевский и другие

Сегодня к ним присоединился еще один "украинский" клуб. "Ференцварош" Сергея Реброва, Игоря Харатина и Александра Зубкова прошел загребское "Динамо". А вот "Динамо" из Бреста, где играют Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, не сумел преодолеть барьер в виде "Маккаби" из Тель-Авива.

Путь чемпионов:

"Славия" (Чехия) – "Мидтьюлланд" (Дания)

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"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Зальцбург" (Австрия)

"Олимпиакос" (Греция) – "Омония" (Кипр)

"Мольде" (Норвегия) – "Ференцварош" (Венгрия)

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Путь представителей лиг:

"Гент"(Бельгия) – "Динамо" (Украина)

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ПАОК (Греция) – "Краснодар" (Россия)

На этой стадии команды проведут по два матча: дома и на выезде. Первые встречи пройдут 22/23 сентября, а ответные – 29/30 сентября.

Смотрите сюжет о том, что думает бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников о Луческу в Киеве:

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Лига чемпионов Динамо Киев Краснодар ПАОК Ференцварош Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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