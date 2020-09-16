Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. Соперник "Динамо" – самый украинский клуб Бельгии

Определились все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов. Вчера киевское "Динамо" обыграло АЗ Алкмаар и вышло на бельгийский "Гент" с Романом Яремчуком, Игорем Пластуном и Романом Безусом. Первый матч в этой паре состоится 23 сентября в Генте, а ответный – 29-го числа в Киеве.
Результаты матчей квалификации Лиги чемпионов в среду: Ребров, Милевский и другие
Сегодня к ним присоединился еще один "украинский" клуб. "Ференцварош" Сергея Реброва, Игоря Харатина и Александра Зубкова прошел загребское "Динамо". А вот "Динамо" из Бреста, где играют Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, не сумел преодолеть барьер в виде "Маккаби" из Тель-Авива.
Путь чемпионов:
"Славия" (Чехия) – "Мидтьюлланд" (Дания)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Зальцбург" (Австрия)
"Олимпиакос" (Греция) – "Омония" (Кипр)
"Мольде" (Норвегия) – "Ференцварош" (Венгрия)
Путь представителей лиг:
"Гент"(Бельгия) – "Динамо" (Украина)
ПАОК (Греция) – "Краснодар" (Россия)
На этой стадии команды проведут по два матча: дома и на выезде. Первые встречи пройдут 22/23 сентября, а ответные – 29/30 сентября.
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