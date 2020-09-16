Для Реброва нет авторитетов: украинец выбивает "Динамо" из Лиги чемпионов

"Ференцварош" рвется в групповой этап Лиги чемпионов, команде Реброва осталось сделать один шаг

Украинский тренер Сергей Ребров продолжает творить сенсации в Лиге чемпионов. Клуб украинца венгерский "Ференцварош" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов обыграл грозное загребское "Динамо" со счетом 2:1. Голами отметились Ловренчич и Узуни, он же отличился автоголом в пользу хорватов.

Реклама

Читайте также: Видео голов и обзор матча "Динамо" – АЗ

Весь матч на поле в составе "Ференцвароша" провел игрок сборной Украины Игорь Харатин, а Александр Зубков провел матч на лавке запасных.

В следующем раунде "Ференцварош" сыграет с победителем пары "Карабах" – "Мольде". На этой стадии победитель будет определяется уже по итогам двух матчей. Первый матч команда Реброва сыграет на чужом поле.

Напомним, что вчера в плей-офф квалификации Лиги чемпионов вышло киевское "Динамо", обыгравшее АЗ Алкмаар. За путевку в групповой этап киевляне поспорят с бельгийским "Гентом", где выступают Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус.

Реклама

Кстати, с датами матча киевлян случился казус: "Динамо" ошиблось с датой следующего матча в Лиге чемпионов, но быстро поправило опечатку.

Смотрите сюжет о том, что думает бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников о Луческу в Киеве:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама