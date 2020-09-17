"Ребров – наш герой": теннисист Стаховский похвалил друга за успехи в Лиге чемпионов

Венгерский "Ференцварош" вышел в четвертый круг квалификации и близок к групповому этапу

Вчера в Европе состоялись матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В одном из них венгерский "Ференцварош" обыграл хорватское "Динамо" – вопреки мнению букмекеров и многих специалистов. Команда 46-летнего украинского тренера Сергея Реброва выбила уже второго фаворита: в предыдущем круге пострадал шотландский "Селтик".

Реклама

После успеха клуба из Будапешта его наставника в Twitter поздравил российский комментатор Алексей Андронов. Он назвал Реброва лучшим молодым тренером Европы, на что отреагировал украинский теннисист Сергей Стаховский. Последние годы он также живет в Будапеште и поддерживает "Ференцварош" и его тренера. Стах назвал своего друга и кума героем и рассказал, что досматривал матч с "Динамо" уже в самолете.

На последней стадии перед групповым этапом Лиги чемпионов венгерской команде предстоит сразиться с норвежским "Мольде".

Читайте также: все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Смотрите сюжет о том, как Стаховский стал профессиональным теннисистом:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама