19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Венгрия – Франция: где и когда смотреть матч Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
19 июня, 11:02
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Поединок второго тура Евро-2020 в Будапеште между венграми и чемпионами мира французами начнется в 16:00. Матч покажут на ТВ и в интернете – список трансляций
Футболисты сборной Франции
Футболисты сборной Франции / Фото: Reuters

Евро-2020 продолжается. В субботу, 19 июня, в группе F встречаются Венгрия и Франция. Начало матча в Будапеште – в 16:00 по киевскому времени. Онлайн Венгрия – Франция доступен на нашем сайте.

ВЕНГРИЯ – ФРАНЦИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ НА МАТЧ

В прямом эфире матч Венгрия – Франция в субботу, 19 июня, начиная с 16:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Отметим, что аналитики FAVBET большим фаворитом поединка называют Францию. На ее победу установлен коэффициент 1.29, на ничью – 5.70, на победу Венгрии – 13.50. Наиболее вероятным, по котировкам букмекеров, является счет 2:0 в пользу французов.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Португалия Португалия Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Франция Франция Фра
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Германия Германия Гер
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Венгрия Венгрия Вен
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

Однако статистика дает венграм основания надеяться на благоприятный исход сегодняшнего поединка. Команды восемь раз играли в Будапеште. Последняя такая встреча, в марте 1990 года, завершилась победой французов 3:1. Но это единственная победа Франции в столице Венгрии, где она потерпела шесть поражений. Среди них – одно со счетом 1:13 в июне 1927 года. Это рекордно крупная виктория в истории венгерской сборной.﻿

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси: "Мы крайне мотивированы, ведь это чемпионы мира. Они суперфавориты, и у них есть Мбаппе – игрок просто не от мира сего. Для нас самое главное – развиваться. Так было с тех пор, как я пришел сюда. Мы стоим перед почти невыполнимой задачей, но мы сделаем все возможное. Мы должны работать головой и быть подготовлены тактически. Поражение от Португалии произвело на нас большое эмоциональное воздействие, но мы не можем зализывать раны вечно"

Главный тренер сборной Венгрии Дидье Дешам: "Сборная Венгрии – боевитая и трудолюбивая команда с очень высокой организацией игры. Думаю, многое объясняет наличие у нее итальянского тренера. Она играет дома, так что жду от нее такой же самоотверженной игры, как против Португалии"

Венгрия – Франция на Евро-2020
Венгрия – Франция на Евро-2020 / Фото: Reuters

Напомним, венгры удивили в первом туре Евро-2020, 84 минуты на равных играя с Португалией, но затем все же пропустили от команды Роналду три "сухих" мяча. Теперь им ничего другого не остается, как дома на заполненном стадионе брать очки с чемпионами мира французами.

Между тем Франция на старте Евро подтвердила статус топового фаворита, обыграв в Мюнхене Германию 1:0.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
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Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
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