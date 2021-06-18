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Словакия 0
18 июня 19:00 Видео
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Чехия 1
18 июня 87’
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Шотландия 0
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
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Россия --
Дания --
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Финляндия --
Бельгия --
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Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Англия – Шотландия: видео лучших моментов принципиальной дуэли Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
18 июня, 23:32
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Поединок двух британских сборных на стадионе "Уэмбли" завершает программу пятницы и второго тура в группе D
Англия - Шотландия
Англия - Шотландия / Фото: Reuters

В последний рабочий день недели на чемпионате Европы состоялось еще три встречи. Самая интригующая ожидалась в столице Великобритании. На нашем сайте организован онлайн Англия – Шотландия.

Дождевая погода не способствовала особо техничной игре. Зато уступать в борьбе никто не собирался. В первом тайме англичане ни разу не ударили в створ ворот! Зато Стоунс головой пробил в штангу. У гостей же О'Доннелл проверил реакцию Пикфорда – вратарь вытащил мяч из угла. Стартовые 45 минут прошли без голов. Смотрите обзор:

После перерыва хозяева стали больше поддавливать и бить по воротам Маршалла. Но земляки Алекса Фергюсона, который за них болел за трибунах, держались и периодически пытались проводить контратаки.

Читайте о том, что мисс сборной Англии, супруга Пикфорда, любит швыряться деньгами.

Смотрите, как англичане обыграли хорватов в первом туре:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
1:0
Видео О матче
1:1
Видео О матче
0:0 (87’)
Смотри на: Трансляция
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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