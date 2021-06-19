18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 19:00 Відео
Хорватія 1
Чехія 1
18 червня 22:00 Відео
Англія 0
Шотландія 0
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Англія – Шотландія: відео найкращих моментів принципової дуелі на Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 червня, 00:10
Копіювати лінк
Поєдинок двох британських збірних на стадіоні "Вемблі" завершив програму п'ятниці і другого туру в групі D бойовою нічиєю, хоч і без голів
/ Фото: Reuters

В останній робочий день тижня на чемпіонаті Європи відбулося ще три зустрічі. Найбільш інтригуюча очікувалася в столиці Великобританії. На нашому сайті був організований онлайн Англія – Шотландія.

Дощова погода не сприяла особливо технічній грі. Зате поступатися в боротьбі ніхто не збирався. У першому таймі англійці жодного разу не вдарили в площину воріт. Зате Стоунс головою пробив в штангу. У гостей же О'Доннелл перевірив реакцію Пікфорда – воротар витягнув м'яч з кута. Дивіться огляд стартових 45 хвилин:

Читайте про те, що міс збірної Англії, дружина Пікфорда, любить кидатися грошима.

Після перерви господарі стали більше тиснути і бити по воротах Маршалла. Але земляки Алекса Фергюсона, який за них вболівав за трибунах, трималися і періодично проводили контратаки. Причому, намагалися якомога швидше доводити справу до удару.

За підсумками 90 хвилин опоненти зробили лише по одному удару в "рамку", а ось за загальною кількістю Шотландія дещо несподівано перевершила суперника (11:9). Отже, зустріч завершилася 0:0. Дивіться огляд усього поєдинку:

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Чехія Чехія Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н В
2
Англія Англія Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
3
Хорватія Хорватія Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шотландія Шотландія Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

Нагадаємо, що в цій групі чехи і хорвати зіграли внічию, а Патрік Шик з трьома голами вийшов в лідери серед бомбардирів.

Дивіться, як англійці обіграли хорватів у першому турі:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
1:0
Відео Про матч
1:1
Відео Про матч
0:0
Відео Про матч
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти