Англія – Шотландія: відео найкращих моментів принципової дуелі на Євро-2020

Поєдинок двох британських збірних на стадіоні "Вемблі" завершив програму п'ятниці і другого туру в групі D бойовою нічиєю, хоч і без голів

/ Фото: Reuters

В останній робочий день тижня на чемпіонаті Європи відбулося ще три зустрічі. Найбільш інтригуюча очікувалася в столиці Великобританії. На нашому сайті був організований онлайн Англія – Шотландія.

Дощова погода не сприяла особливо технічній грі. Зате поступатися в боротьбі ніхто не збирався. У першому таймі англійці жодного разу не вдарили в площину воріт. Зате Стоунс головою пробив в штангу. У гостей же О'Доннелл перевірив реакцію Пікфорда – воротар витягнув м'яч з кута. Дивіться огляд стартових 45 хвилин:

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Після перерви господарі стали більше тиснути і бити по воротах Маршалла. Але земляки Алекса Фергюсона, який за них вболівав за трибунах, трималися і періодично проводили контратаки. Причому, намагалися якомога швидше доводити справу до удару.

За підсумками 90 хвилин опоненти зробили лише по одному удару в "рамку", а ось за загальною кількістю Шотландія дещо несподівано перевершила суперника (11:9). Отже, зустріч завершилася 0:0. Дивіться огляд усього поєдинку:

Нагадаємо, що в цій групі чехи і хорвати зіграли внічию, а Патрік Шик з трьома голами вийшов в лідери серед бомбардирів.

Дивіться, як англійці обіграли хорватів у першому турі: