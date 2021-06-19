Угорщина – Франція: де і коли дивитися матч Євро-2020

Поєдинок другого туру Євро-2020 в Будапешті між угорцями і чемпіонами світу французами розпочнеться о 16:00. Матч покажуть на ТБ і в інтернеті – список трансляцій

Футболісти збірної Франції / Фото: Reuters

Євро-2020 триває. У суботу, 19 червня, в групі F зустрічаються Угорщина і Франція. Початок матчу в Будапешті – о 16:00 за київським часом. Онлайн Угорщина – Франція доступний на нашому сайті.

УГОРЩИНА – ФРАНЦІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ НА МАТЧ

У прямому ефірі матч Угорщина – Франція в суботу, 19 червня, починаючи з 16:00, покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Відзначимо, що аналітики FAVBET великим фаворитом поєдинку називають Францію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.29, на нічию – 5.70, на перемогу Угорщини – 13.50. Найбільш імовірним, за котируваннями букмекерів, є рахунок 2:0 на користь французів.

Однак статистика дає угорцям підстави сподіватися на успішний результат сьогоднішнього поєдинку. Команди вісім разів грали в Будапешті. Остання така зустріч, в березні 1990 року, завершилася перемогою французів 3:1. Але це єдина перемога Франції в столиці Угорщини, де вона зазнала шести поразок. Серед них – одна з рахунком 1:13 в червні 1927 року. Це найбільша вікторія в історії угорської збірної.

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі: "Ми вкрай мотивовані, адже це чемпіони світу. Вони суперфаворити, і у них є Мбаппе – гравець просто з іншої планети. Для нас найголовніше – розвиватися. Так було з тих пір, як я прийшов сюди. Наше завдання – майже нездійсненне, але ми докладемо всіх зусиль. Ми маємо працювати головою і бути підготовлені тактично. Поразка від Португалії справила на нас великий емоційний вплив, але ми не можемо зализувати рани вічно"

Головний тренер збірної Угорщини Дідьє Дешам: "Збірна Угорщини – бойовита і працьовита команда з дуже високою організацією гри. Думаю, багато що пояснює наявність у неї італійського тренера. Вона грає вдома, тож чекаю від неї такої ж самовідданої гри, як проти Португалії"

Угорщина – Франція на Євро-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, угорці здивували в першому турі Євро-2020, 84 хвилини на рівних граючи з Португалією, але потім все ж пропустили від команди Роналду три "сухі" м'ячі . Тепер їм нічого іншого не залишається, як вдома на заповненому стадіоні брати очки з чемпіонами світу французами.

Тим часом Франція на старті Євро підтвердила статус топового фаворита, обігравши в Мюнхені Німеччину 1:0.