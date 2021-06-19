Абсолютный триллер: ирония и рекорды самого старого противостояния Англия – Шотландия

Легендарный Гари Линекер посмеялся над матчем британцев в Лондоне, в котором зафиксировали несколько примечательных фактов

Англия - Шотландия / Фото: Reuters

В пятницу около полуночи Англия и Шотландия сыграли вничью на Евро-2020, не забив голов на "Уэмбли". Родоначальники футбола практически гарантировали себе выход в плей-офф, оставив шанс и соседям по Соединенному Королевству.

При этом аналитики нашли очень интересные факты. Например, сборная Англии нанесла всего три удара в створ ворот за два матча ЧЕ. А голеадор Тоттенхэма Гарри Кейн за первый тайм всего 10 раз коснулся мяча – меньше, чем любой другой игрок на поле.

Неудивительно, что легендарный английский форвард Гари Линекер нашел повод посмеяться над земляками:

"На данный момент – это матч турнира. Абсолютный триллер".

Команда "трех львов" продолжает возглавлять список сборных с наибольшим количеством ничьих на чемпионатах мира и Европы. Сыграв 17 раз со счетом 0:0, сборная Англии на две мировые опережает ближайшего "преследователя".

Также обратили внимание на то, что в один день, 18 июня, встретились Англия – Шотландия и Аргентина – Уругвай. Первая пара организовала дебютный матч в истории сборных в 1872 году, вторая – международную премьеру вне Европы, в 1902-м.

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Гарет Саутгейт снова отправил на поле новый стартовый состав – уже 32-й раз подряд. Лишь один раз в истории, в 1990-1996 гг., англичане его чаще меняли – 56 раз.

Но даже такая не очень впечатляющая игра не помешала сиять на трибунах семейству Бекхэмов.

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Смотрите самые интересные моменты матча Англия – Шотландия: