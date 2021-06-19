18 июня 22:00 Видео
Англия 0
Шотландия 0
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Абсолютный триллер: ирония и рекорды самого старого противостояния Англия – Шотландия

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
19 июня, 09:20
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Легендарный Гари Линекер посмеялся над матчем британцев в Лондоне, в котором зафиксировали несколько примечательных фактов
Англия - Шотландия
Англия - Шотландия / Фото: Reuters

В пятницу около полуночи Англия и Шотландия сыграли вничью на Евро-2020, не забив голов на "Уэмбли". Родоначальники футбола практически гарантировали себе выход в плей-офф, оставив шанс и соседям по Соединенному Королевству.

При этом аналитики нашли очень интересные факты. Например, сборная Англии нанесла всего три удара в створ ворот за два матча ЧЕ. А голеадор Тоттенхэма Гарри Кейн за первый тайм всего 10 раз коснулся мяча – меньше, чем любой другой игрок на поле.

Неудивительно, что легендарный английский форвард Гари Линекер нашел повод посмеяться над земляками:

"На данный момент – это матч турнира. Абсолютный триллер".

Команда "трех львов" продолжает возглавлять список сборных с наибольшим количеством ничьих на чемпионатах мира и Европы. Сыграв 17 раз со счетом 0:0, сборная Англии на две мировые опережает ближайшего "преследователя".

Также обратили внимание на то, что в один день, 18 июня, встретились Англия – Шотландия и Аргентина – Уругвай. Первая пара организовала дебютный матч в истории сборных в 1872 году, вторая – международную премьеру вне Европы, в 1902-м.

Вашему вниманию – обзор матча Аргентина – Уругвай на Кубке Америки: Месси обыграл Суареса и Кавани.

Гарет Саутгейт снова отправил на поле новый стартовый состав – уже 32-й раз подряд. Лишь один раз в истории, в 1990-1996 гг., англичане его чаще меняли – 56 раз.

Но даже такая не очень впечатляющая игра не помешала сиять на трибунах семейству Бекхэмов.

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Смотрите самые интересные моменты матча Англия – Шотландия:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
0:0
Видео О матче
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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Воскресенье, 20 июня
19:00
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19:00
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