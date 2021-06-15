15 июня 19:00 Видео
Венгрия 0
Португалия 3
15 июня 10’
Франция 0
Германия 0
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Турнирная Таблица Команды Сборная Украины Мисс Евро-2021 Бомбардиры Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Это был настоящий футбол! Криштиану Роналду уничтожил Венгрию на переполненном стадионе

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 июня, 20:51
Копировать ссылку
Действующие чемпионы Европы португальцы в первом матче Евро-2020 обыграли в Будапеште сборную Венгрии, дублем отличился Криштиану Роналду
Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Венгрией
Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Венгрией / Фото: Getty Images

Сегодня на чемпионате Европы по футболу сборная Португалии начала защиту титула. Роналду с компанией приехали в Будапешт на матч против Венгрии. Мы вели онлайн матча Венгрия – Португалия.

Особенность этого поединка была в том, что "Ференц Пушкаш Арена" – единственный стадион Евро-2020, который может заполняться на сто процентов. Это было решение властей Венгрии. Хотя в самой столице очень жесткие карантинные ограничения. За снятую маску в транспорте – штраф. В кафе могут заходить лишь жители Венгрии, иностранцев обслуживают только на террасах.

Переполненные трибуны вернули нам доковидную футбольную атмосферу. Около 40 тысяч болельщиков неистово болели за своих.

Фаворитами были португальцы. Криштиану Роналду стал единственным футболистом, кто сыграл на пяти чемпионатах Европы. И он отметил это двумя голами. Хотя моментов у Криштиану особо не было. Разве что в конце первого тайма он с хорошей позиции не попал в ворота. Куда более опасно бил дважды Жота. Но надежно сыграл Гулачи. Кстати, девушка голкипера Венгрии среди претендентов на победу в конкурсе Мисс Евро.

Венгры играли вторым номером. Уповая на контратаки. Одна из которых завершилась голом. Но Шен попал в миллиметровый офсайд.

Развязка наступила в последней десятиминутке. На 84-й минуте Рафа выполнил передачу в штрафную соперника, где Геррейру пробил не очень сильно, но после рикошета мяч оказался в сетке ворот!

А потом свои голы забил и Роналду. Сначала с пенальти. А потом и с игры. Таким образом, Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, оставив позади Платини! 11 голов!

Венгрия – Португалия – 0:3
Голы: Геррейру (84), Роналду (87, пен., 90+2)

Напомним, что в этой группе сегодня будет сыгран еще один матч. Франция встречается с Германией. Смотрите стрим этого поединка на нашем YouTube-канале ТуМатч:

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Германия
0
0:0
0
3
Франция
0
0:0
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
0:3
Видео О матче
0:0 (10’)
Смотри на: Трансляция
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять