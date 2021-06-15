Это был настоящий футбол! Криштиану Роналду уничтожил Венгрию на переполненном стадионе

Действующие чемпионы Европы португальцы в первом матче Евро-2020 обыграли в Будапеште сборную Венгрии, дублем отличился Криштиану Роналду

Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Венгрией / Фото: Getty Images

Сегодня на чемпионате Европы по футболу сборная Португалии начала защиту титула. Роналду с компанией приехали в Будапешт на матч против Венгрии. Мы вели онлайн матча Венгрия – Португалия.

Особенность этого поединка была в том, что "Ференц Пушкаш Арена" – единственный стадион Евро-2020, который может заполняться на сто процентов. Это было решение властей Венгрии. Хотя в самой столице очень жесткие карантинные ограничения. За снятую маску в транспорте – штраф. В кафе могут заходить лишь жители Венгрии, иностранцев обслуживают только на террасах.

Переполненные трибуны вернули нам доковидную футбольную атмосферу. Около 40 тысяч болельщиков неистово болели за своих.

Фаворитами были португальцы. Криштиану Роналду стал единственным футболистом, кто сыграл на пяти чемпионатах Европы. И он отметил это двумя голами. Хотя моментов у Криштиану особо не было. Разве что в конце первого тайма он с хорошей позиции не попал в ворота. Куда более опасно бил дважды Жота. Но надежно сыграл Гулачи. Кстати, девушка голкипера Венгрии среди претендентов на победу в конкурсе Мисс Евро.

Венгры играли вторым номером. Уповая на контратаки. Одна из которых завершилась голом. Но Шен попал в миллиметровый офсайд.

Развязка наступила в последней десятиминутке. На 84-й минуте Рафа выполнил передачу в штрафную соперника, где Геррейру пробил не очень сильно, но после рикошета мяч оказался в сетке ворот!

А потом свои голы забил и Роналду. Сначала с пенальти. А потом и с игры. Таким образом, Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, оставив позади Платини! 11 голов!

Венгрия – Португалия – 0:3

Голы: Геррейру (84), Роналду (87, пен., 90+2)

Напомним, что в этой группе сегодня будет сыгран еще один матч. Франция встречается с Германией. Смотрите стрим этого поединка на нашем YouTube-канале ТуМатч: