26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
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Евро-2020

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Уэльс – Дания: прогноз комментатора на первый матч 1/8 финала Евро

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
26 июня, 17:28
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Комментатор Кирилл Круторогов не исключает, что Уэльс удивит, но все-таки склоняется к тому, что в четвертьфинал Евро из этой пары выйдет сборная Дании
Футболисты сборной Дании
Футболисты сборной Дании / Фото: Reuters

В субботу, 26 июня, в Амстердаме состоится первый матч 1/8 финала Евро-2020, в котором встретятся Уэльс и Дания. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн Уэльс – Дания доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на поединок от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Уэльс – Дания: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

УЭЛЬС – ДАНИЯ. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Британцы вышли из группы, в которой их все видели андердогами. Они расписали ничью со Швейцарией (1:1), обыграли Турцию (2:0) и минимально уступили Италии (0:1). Этот чемпионат Европы – их второй в истории и во второй раз они выходят в плей-офф. Напомню, что пять лет назад во Франции сборная Уэльса дошла до полуфинала. В этот раз очень уверенно команду ведут к победам Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи.

Датчане очень достойно выступили в групповом раунде, несмотря на драматическую потерю Кристиана Эриксена. Без своего бриллианта команда сплотилась еще больше. Они проиграли Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а затем разбили сборную России (4:1). Для победителей Евро-1992 это девятый такой турнир в истории, в плей-офф играли четырежды и в половине случаев преодолевали первый раунд. Под вопросом участие капитана Симона Кьяера, который из-за повреждения пропустил несколько тренировок среди недели.

В истории противостояний этих сборных не было ничьих – четыре победы британцев, шесть – скандинавов. Уэльс последний раз побеждал в 2008-м, затем два матча в 2018-м в рамках Лиги наций вышли в пользу Дании.

Датчане – фавориты, за счет организации игры, вариативности и индивидуальных качеств. Но Уэльс способен снова удивить. Вряд ли поединок в Амстердаме выйдет очень результативным. Не исключаю, что основное время завершится ничьей, но путевка в четвертьфинал будет за сборной Дании. Ожидаемый счет – 0:0, 1:1, 0:1 или 1:2.

Сетка и расписание плей-офф Евро-2020
Сетка и расписание плей-офф Евро-2020

Гарет Бейл и его сборная Уельса
Гарет Бейл и его сборная Уельса / Фото: Reuters

Сборная Дании на тренировке
Сборная Дании на тренировке / Фото: REUTERS

Сборной Дании отдают предпочтение и букмекеры FAVBET. Коэффициент на ее победу в основное время – 1.91, на ничью по итогам 90 минут – 3.30, на успех Уэльса – 4.95. Самый популярный счет – 1:0 в пользу датчан (4.85).

Смотрите, как Дания в групповом раунде разгромила Россию

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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