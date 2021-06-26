Уэльс – Дания: прогноз комментатора на первый матч 1/8 финала Евро

Комментатор Кирилл Круторогов не исключает, что Уэльс удивит, но все-таки склоняется к тому, что в четвертьфинал Евро из этой пары выйдет сборная Дании

Футболисты сборной Дании / Фото: Reuters

В субботу, 26 июня, в Амстердаме состоится первый матч 1/8 финала Евро-2020, в котором встретятся Уэльс и Дания. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн Уэльс – Дания доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на поединок от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Уэльс – Дания: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

УЭЛЬС – ДАНИЯ. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Британцы вышли из группы, в которой их все видели андердогами. Они расписали ничью со Швейцарией (1:1), обыграли Турцию (2:0) и минимально уступили Италии (0:1). Этот чемпионат Европы – их второй в истории и во второй раз они выходят в плей-офф. Напомню, что пять лет назад во Франции сборная Уэльса дошла до полуфинала. В этот раз очень уверенно команду ведут к победам Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи.

Датчане очень достойно выступили в групповом раунде, несмотря на драматическую потерю Кристиана Эриксена. Без своего бриллианта команда сплотилась еще больше. Они проиграли Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а затем разбили сборную России (4:1). Для победителей Евро-1992 это девятый такой турнир в истории, в плей-офф играли четырежды и в половине случаев преодолевали первый раунд. Под вопросом участие капитана Симона Кьяера, который из-за повреждения пропустил несколько тренировок среди недели.

В истории противостояний этих сборных не было ничьих – четыре победы британцев, шесть – скандинавов. Уэльс последний раз побеждал в 2008-м, затем два матча в 2018-м в рамках Лиги наций вышли в пользу Дании.

Датчане – фавориты, за счет организации игры, вариативности и индивидуальных качеств. Но Уэльс способен снова удивить. Вряд ли поединок в Амстердаме выйдет очень результативным. Не исключаю, что основное время завершится ничьей, но путевка в четвертьфинал будет за сборной Дании. Ожидаемый счет – 0:0, 1:1, 0:1 или 1:2.

Сетка и расписание плей-офф Евро-2020

Гарет Бейл и его сборная Уельса / Фото: Reuters

Сборная Дании на тренировке / Фото: REUTERS

Сборной Дании отдают предпочтение и букмекеры FAVBET. Коэффициент на ее победу в основное время – 1.91, на ничью по итогам 90 минут – 3.30, на успех Уэльса – 4.95. Самый популярный счет – 1:0 в пользу датчан (4.85).

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