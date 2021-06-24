Украина не последняя, а Италия просто взлетела: новые котировки на победителя Евро-2020

Сборной Украины нет в топ-10, но она не последняя. А в первую тройку претендентов входят действующий чемпион мира, неудержимая на чемпионате Италия и англичане

Франция и Италия - фавориты Евро, Украина не вошла в десятку / Фото: Reuters

После окончания группового этапа букмекеры оценили шансы участников плей-офф на завоевание трофея. Сборная Украины, которая в 1/8 финала сыграет со Швецией, расположилась в двух шагах от десятки. Ранее мы писали, что Луческу разбирает игры Украины на Евро-2020 и указывает сборникам на ошибки.

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По мнению аналитиков FAVBET, шансы Украины на победу на чемпионате Европы повыше, чем у Чехии, Уэльса, Швейцарии и Австрии, которой она проиграла в группе – 0:1. На то, что команда Андрея Шевченко сможет сотворить сенсацию и выиграть Евро-2020, можно поставить с коэффициентом 75.00.

Сборная Украины дождалась соперника по 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Самый впечатляющий рывок вверх совершила Италия, которая до старта чемпионата, по мнению аналитиков контор, была только седьмой в списке претендентов. А теперь "Скуадра Адзурра", легко одержавшая три победы в группе А, вторая и уступает только чемпионам мира-2018 французам.

Котировки на победителя Евро-2020

Франция – 4.50; Италия – 6.40; Англия – 7.30; Германия – 7.70; Испания – 8.60; Бельгия – 9.70; Нидерланды – 9.90; Португалия – 12.00; Дания – 21.00; Хорватия – 50.00; Швеция – 55.00; Украина – 75.00; Чехия – 86.00; Уэльс – 89.00; Швейцария – 97.00; Австрия – 157.00.

Напомним, что Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Ранее мы писали, что вчера Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского.

Смотрите, как Украина играла против Австрии