26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
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Евро-2020

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Украина не последняя, а Италия просто взлетела: новые котировки на победителя Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
24 июня, 17:31
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Сборной Украины нет в топ-10, но она не последняя. А в первую тройку претендентов входят действующий чемпион мира, неудержимая на чемпионате Италия и англичане
Франция и Италия - фавориты Евро, Украина не вошла в десятку
Франция и Италия - фавориты Евро, Украина не вошла в десятку / Фото: Reuters

После окончания группового этапа букмекеры оценили шансы участников плей-офф на завоевание трофея. Сборная Украины, которая в 1/8 финала сыграет со Швецией, расположилась в двух шагах от десятки. Ранее мы писали, что Луческу разбирает игры Украины на Евро-2020 и указывает сборникам на ошибки.

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По мнению аналитиков FAVBET, шансы Украины на победу на чемпионате Европы повыше, чем у Чехии, Уэльса, Швейцарии и Австрии, которой она проиграла в группе – 0:1. На то, что команда Андрея Шевченко сможет сотворить сенсацию и выиграть Евро-2020, можно поставить с коэффициентом 75.00.

Сборная Украины дождалась соперника по 1/8 финала Евро-2020
Сборная Украины дождалась соперника по 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Самый впечатляющий рывок вверх совершила Италия, которая до старта чемпионата, по мнению аналитиков контор, была только седьмой в списке претендентов. А теперь "Скуадра Адзурра", легко одержавшая три победы в группе А, вторая и уступает только чемпионам мира-2018 французам.

Котировки на победителя Евро-2020

  1. Франция – 4.50;
  2. Италия – 6.40;
  3. Англия – 7.30;
  4. Германия – 7.70;
  5. Испания – 8.60;
  6. Бельгия – 9.70;
  7. Нидерланды – 9.90;
  8. Португалия – 12.00;
  9. Дания – 21.00;
  10. Хорватия – 50.00;
  11. Швеция – 55.00;
  12. Украина – 75.00;
  13. Чехия – 86.00;
  14. Уэльс – 89.00;
  15. Швейцария – 97.00;
  16. Австрия – 157.00.

Напомним, что Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Ранее мы писали, что вчера Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского.

Смотрите, как Украина играла против Австрии

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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