Україна не остання, а Італія просто злетіла: нові котирування на переможця Євро-2020

Збірної України немає в топ-10, але вона не остання. А в першу трійку претендентів входять чинний чемпіон світу, нестримна на чемпіонаті Італія і англійці

Франція і Італія - фаворити Євро, Україна не увійшла до десятки / Фото: Reuters

Після закінчення групового етапу букмекери оцінили шанси учасників плей-оф на завоювання трофея. Збірна України, яка у 1/8 фіналу зіграє зі Швецією, розташувалася в двох кроках від десятки. Раніше ми писали, що Луческу розбирає ігри України на Євро-2020 і вказує збірникам на помилки.

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На думку аналітиків FAVBET, шанси України на перемогу на чемпіонаті Європи вище, ніж у Чехії, Уельсу, Швейцарії та Австрії, якій вона програла в групі – 0:1. На те, що команда Андрія Шевченка зможе створити сенсацію і виграти Євро-2020, можна поставити з коефіцієнтом 75.00.

Збірна України дочекалась суперника по 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Найбільш вражаючий ривок вгору зробила Італія, яка до старту чемпіонату, на думку аналітиків контор, була тільки сьомою в списку претендентів. А тепер "Скуадра Адзурра", яка легко здобула три перемоги в групі А, друга і поступається тільки чемпіонам світу-2018 французам.

Котирування на переможця Євро-2020

Франція – 4.50; Італія – 6.40; Англія – 7.30; Німеччина – 7.70; Іспанія – 8.60; Бельгія – 9.70; Нідерланди – 9.90; Португалія – 12.00; Данія – 21.00; Хорватія – 50.00; Швеція – 55.00; Україна – 75.00; Чехія – 86.00; Уельс – 89.00; Швейцарія – 97.00; Австрія – 157.00.

Нагадаємо, що Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

Раніше ми писали, що вчора Україна тренувалася без Ярмоленка і Малиновського.

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