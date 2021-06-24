Україна не остання, а Італія просто злетіла: нові котирування на переможця Євро-2020

Після закінчення групового етапу букмекери оцінили шанси учасників плей-оф на завоювання трофея. Збірна України, яка у 1/8 фіналу зіграє зі Швецією, розташувалася в двох кроках від десятки. Раніше ми писали, що Луческу розбирає ігри України на Євро-2020 і вказує збірникам на помилки.
Читайте також: Шведи вичавлюють з мікромомента гол: лідер атак України розібрав суперника по плей-офф
На думку аналітиків FAVBET, шанси України на перемогу на чемпіонаті Європи вище, ніж у Чехії, Уельсу, Швейцарії та Австрії, якій вона програла в групі – 0:1. На те, що команда Андрія Шевченка зможе створити сенсацію і виграти Євро-2020, можна поставити з коефіцієнтом 75.00.
Найбільш вражаючий ривок вгору зробила Італія, яка до старту чемпіонату, на думку аналітиків контор, була тільки сьомою в списку претендентів. А тепер "Скуадра Адзурра", яка легко здобула три перемоги в групі А, друга і поступається тільки чемпіонам світу-2018 французам.
Котирування на переможця Євро-2020
- Франція – 4.50;
- Італія – 6.40;
- Англія – 7.30;
- Німеччина – 7.70;
- Іспанія – 8.60;
- Бельгія – 9.70;
- Нідерланди – 9.90;
- Португалія – 12.00;
- Данія – 21.00;
- Хорватія – 50.00;
- Швеція – 55.00;
- Україна – 75.00;
- Чехія – 86.00;
- Уельс – 89.00;
- Швейцарія – 97.00;
- Австрія – 157.00.
Нагадаємо, що Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".
Раніше ми писали, що вчора Україна тренувалася без Ярмоленка і Малиновського.
Дивіться, як Україна грала проти Австрії