26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Україна не остання, а Італія просто злетіла: нові котирування на переможця Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
24 червня, 17:31
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Збірної України немає в топ-10, але вона не остання. А в першу трійку претендентів входять чинний чемпіон світу, нестримна на чемпіонаті Італія і англійці
Франція і Італія - фаворити Євро, Україна не увійшла до десятки
Франція і Італія - фаворити Євро, Україна не увійшла до десятки / Фото: Reuters

Після закінчення групового етапу букмекери оцінили шанси учасників плей-оф на завоювання трофея. Збірна України, яка у 1/8 фіналу зіграє зі Швецією, розташувалася в двох кроках від десятки. Раніше ми писали, що Луческу розбирає ігри України на Євро-2020 і вказує збірникам на помилки.

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На думку аналітиків FAVBET, шанси України на перемогу на чемпіонаті Європи вище, ніж у Чехії, Уельсу, Швейцарії та Австрії, якій вона програла в групі – 0:1. На те, що команда Андрія Шевченка зможе створити сенсацію і виграти Євро-2020, можна поставити з коефіцієнтом 75.00.

Збірна України дочекалась суперника по 1/8 фіналу Євро-2020
Збірна України дочекалась суперника по 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Найбільш вражаючий ривок вгору зробила Італія, яка до старту чемпіонату, на думку аналітиків контор, була тільки сьомою в списку претендентів. А тепер "Скуадра Адзурра", яка легко здобула три перемоги в групі А, друга і поступається тільки чемпіонам світу-2018 французам.

Котирування на переможця Євро-2020

  1. Франція – 4.50;
  2. Італія – 6.40;
  3. Англія – 7.30;
  4. Німеччина – 7.70;
  5. Іспанія – 8.60;
  6. Бельгія – 9.70;
  7. Нідерланди – 9.90;
  8. Португалія – 12.00;
  9. Данія – 21.00;
  10. Хорватія – 50.00;
  11. Швеція – 55.00;
  12. Україна – 75.00;
  13. Чехія – 86.00;
  14. Уельс – 89.00;
  15. Швейцарія – 97.00;
  16. Австрія – 157.00.

Нагадаємо, що Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

Раніше ми писали, що вчора Україна тренувалася без Ярмоленка і Малиновського.

Дивіться, як Україна грала проти Австрії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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