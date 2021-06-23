Германия – Венгрия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Немцы еще не гарантировали себе выход в плей-офф Евро-2020. Но Кирилл Круторогов не сомневается в их сегодняшней победе над Венгрией, при этом, с крупным счетом

Немцы не оставят шансов Венгрии / Фото: Reuters

Сегодня завершается групповой этап Евро-2020: в Мюнхене на Альянц Арене сойдутся команды группы F Германия и Венгрия. Матч начнется в 22:00. Смотреть Германия – Венгрия можно на нашем сайте с помощью мультимедийного онлайна.

Читайте также: Германия – Венгрия: онлайн матча Евро-2020 в "группе смерти"

Бундестим уступил Франции (0:1), но прошелся катком по Португалии (4:2), доказав, что его слишком рано списывать со счетов. Для выхода в плей-офф ему нужно победить, либо же будет достаточно и ничьи при том, что "ле бле" не проиграют в параллельной встрече. Может оказаться и на третьем месте при потере очков – им и французами.

Не исключаю, что в стартовом составе сыграет Тимо Вернер, который будет давить на защитников сборной Венгрии при поддержке быстрого Гнабри.

Венгры на этом турнире выглядят очень достойно и заслуживают комплиментов. В первом туре они проиграли (0:3) Португалии, пропустив первый гол только на 84-й минуте, а затем отобрали очки у чемпионов мира – французов (1:1). Теоретически, они могут даже оказаться вторыми, но для этого важно побеждать и надеяться на поражение португальцев. Могут претендовать на выход в плей-офф с третьего места, но для этого также необходима победа и совпадение некоторых других факторов.

Жду победу сборной Германии, причем, не удивлюсь, если они будет очень уверенной – 2:0 или 3:0. В то же время, аналитики FAVBET считают Германию безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Йоахима Лёва – 1.21, на ничью – 8.40, на победу Венгрии – 12.00.