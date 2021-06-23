23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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Германия – Венгрия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
23 июня, 17:42
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Немцы еще не гарантировали себе выход в плей-офф Евро-2020. Но Кирилл Круторогов не сомневается в их сегодняшней победе над Венгрией, при этом, с крупным счетом
Немцы не оставят шансов Венгрии
Немцы не оставят шансов Венгрии / Фото: Reuters

Сегодня завершается групповой этап Евро-2020: в Мюнхене на Альянц Арене сойдутся команды группы F Германия и Венгрия. Матч начнется в 22:00. Смотреть Германия – Венгрия можно на нашем сайте с помощью мультимедийного онлайна.

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Бундестим уступил Франции (0:1), но прошелся катком по Португалии (4:2), доказав, что его слишком рано списывать со счетов. Для выхода в плей-офф ему нужно победить, либо же будет достаточно и ничьи при том, что "ле бле" не проиграют в параллельной встрече. Может оказаться и на третьем месте при потере очков – им и французами.

Не исключаю, что в стартовом составе сыграет Тимо Вернер, который будет давить на защитников сборной Венгрии при поддержке быстрого Гнабри.

Венгры на этом турнире выглядят очень достойно и заслуживают комплиментов. В первом туре они проиграли (0:3) Португалии, пропустив первый гол только на 84-й минуте, а затем отобрали очки у чемпионов мира – французов (1:1). Теоретически, они могут даже оказаться вторыми, но для этого важно побеждать и надеяться на поражение португальцев. Могут претендовать на выход в плей-офф с третьего места, но для этого также необходима победа и совпадение некоторых других факторов.

Жду победу сборной Германии, причем, не удивлюсь, если они будет очень уверенной – 2:0 или 3:0. В то же время, аналитики FAVBET считают Германию безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Йоахима Лёва – 1.21, на ничью – 8.40, на победу Венгрии – 12.00.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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Суббота, 26 июня
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22:00
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