23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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Португалия – Франция: прогноз комментатора на суперматч Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
23 июня, 16:00
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Несмотря на яркую вывеску матча, комментатор Кирилл Круторогов предполагает, что зрелищной игра не будет. Он ждет ничью либо победу одной из команд в один мяч
Роналду vs Погба, Португалия vs Франция
Роналду vs Погба, Португалия vs Франция / Фото: Reuters

В среду, 23 июня, в Бухаресте состоится заключительный матч группового раунда Евро-2020 в квартете F – Португалия – Франция. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Португалия – Франция доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на эту игру от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Португалия – Франция: где смотреть матч грандов на Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ

Суперматч по афише, равносильный финалу большого турнира, в какой-то мере это неформальный суперкубок планеты, ведь встречаются действующие чемпионы Европы с действующими чемпионами мира.

Португальцы не без труда обыграли Венгрию (3:0), а затем без особых шансов уступили Германии (2:4). Очень интересно, задействует ли ротацию Фернанду Сантуш. Вполне может быть, что с первых минут на поле появится Ренату Саншеш, который усиливал игру после выходов на замену в двух предыдущих матчах. Для выхода в плей-офф португальцам достаточно не проиграть. Но чемпионы Европы претендуют и на первое место при условии своей победы и потери очков немцами, хотя могут финишировать и четвертыми, если проиграют и они, и команда Лева.

Французы минимально обыграли сборную Германии (1:0), а затем помучились и потеряли очки с венграми (1:1). Они уже в плей-офф, поэтому, вероятнее всего, Дидье Дешам задействует ротацию, чтобы основные футболисты имели больше времени для восстановления. "Ле бле" займут первое место в случае своей победы – или даже ничьей при условии потери очков немцами с венграми.

Сложный для прогноза матч. От такой афиши, конечно, все ждут максимального качества игры и зрелищности, но есть предчувствие, что этого мы не увидим – стратегии команд выйдут на первый план. Поэтому ожидаю ничью – 1:1 или же победу одной из команд – 1:0 или 2:1.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
Германия Германия Гер
2
1
0
1
4
3
1
3
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П
3
Португалия Португалия Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В
4
Венгрия Венгрия Вен
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П

Тем временем аналитики FAVBET считают фаворитом матча Францию. На ее победу установлен коэффициент 2.22, на ничью – 3.20, на победу Португалии – 3.75. Наиболее вероятным букмекеры называют счет 1:0 в пользу французов.

Смотрите, как в предыдущем туре Франция сыграла 1:1 с Венгрией

Смотрите, как в предыдущем туре Португалия проиграла Германии 2:4

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Среда, 23 июня
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