26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
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Евро-2020

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Уэльс – Дания: где и когда смотреть старт плей-офф чемпионата Европы

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 июня, 11:59
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Первый поединок на выбывание начнется в столице Нидерландов в субботу в 19:00 по киевскому времени. Всего в субботу намечено два противостояния
Сборная Уэльса, Гарет Бейл
Сборная Уэльса, Гарет Бейл / Фото: Reuters

После двух дней без футбола возобновляются баталии Евро-2020. Сегодня сыграют два первых матча 1/8 финала. На нашем сайте стартовала мультимедийная онлайн-трансляция Уэльс – Дания. В течение четырех дней проведут встречи первой стадии плей-офф.

Соперники по дуэли в Амстердаме заняли вторые места в группах А и В, выиграв всего по одному матчу. Теперь кто-то из них станет четвертьфиналистом. На украинском телевидении игру Уэльс – Дания покажут оба специализированных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". После обсуждения экспертов в студии прямая трансляция с арены имени Йохана Кройффа начнется в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Накануне Украина ответила России на предложение провести товарищеский матч.

Чуть позже в субботу, в 22:00, сойдутся команды Италии и Австрии. Обидчики украинцев будут противостоять одному из фаворитов турнира на лондонском стадионе "Уэмбли".

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Смотрите, как играли сборные Уэльса и Италии на групповом этапе:

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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