Уэльс – Дания: где и когда смотреть старт плей-офф чемпионата Европы

Первый поединок на выбывание начнется в столице Нидерландов в субботу в 19:00 по киевскому времени. Всего в субботу намечено два противостояния

Сборная Уэльса, Гарет Бейл / Фото: Reuters

После двух дней без футбола возобновляются баталии Евро-2020. Сегодня сыграют два первых матча 1/8 финала. На нашем сайте стартовала мультимедийная онлайн-трансляция Уэльс – Дания. В течение четырех дней проведут встречи первой стадии плей-офф.

Соперники по дуэли в Амстердаме заняли вторые места в группах А и В, выиграв всего по одному матчу. Теперь кто-то из них станет четвертьфиналистом. На украинском телевидении игру Уэльс – Дания покажут оба специализированных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". После обсуждения экспертов в студии прямая трансляция с арены имени Йохана Кройффа начнется в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Накануне Украина ответила России на предложение провести товарищеский матч.

Чуть позже в субботу, в 22:00, сойдутся команды Италии и Австрии. Обидчики украинцев будут противостоять одному из фаворитов турнира на лондонском стадионе "Уэмбли".

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Смотрите, как играли сборные Уэльса и Италии на групповом этапе: