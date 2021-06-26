26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Уельс – Данія: прогноз коментатора на перший матч 1/8 фіналу Євро

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
26 червня, 17:28
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Коментатор Кирило Круторогов не виключає, що Уельс здивує, але все-таки схиляється до того, що до чвертьфіналу Євро з цієї пари вийде збірна Данії
Футболісти збірної Данії
Футболісти збірної Данії / Фото: Reuters

У суботу, 26 червня, в Амстердамі відбудеться перший матч 1/8 фіналу Євро-2020, в якому зустрінуться Уельс і Данія. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. Онлайн Уельс – Данія доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на поєдинок від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Уельс – Данія: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

УЕЛЬС – ДАНІЯ. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Британці вийшли з групи, в якій їх усі бачили андердогами. Вони розписали нічию зі Швейцарією (1:1), обіграли Туреччину (2:0) і мінімально поступилися Італії (0:1). Цей чемпіонат Європи – їхній другий в історії і вдруге вони виходять до плей-оф. Нагадаю, що п'ять років тому у Франції збірна Уельсу дійшла до півфіналу. Цього разу дуже впевнено команду ведуть до перемог Гарет Бейл і Аарон Ремзі.

Данці дуже гідно виступили в груповому раунді, незважаючи на драматичну втрату Крістіана Еріксена. Без свого діаманта команда згуртувалася ще більше. Вони програли Фінляндії (0:1) і Бельгії (1:2), а потім розбили збірну Росії (4:1). Для переможців Євро-1992 це дев'ятий такий турнір в історії, в плей-оф грали чотири рази і в половині випадків долали перший раунд. Під питанням участь капітана Сімона К'яерf, який через eшкодження пропустив кілька тренувань серед тижня.

В історії протистоянь цих збірних не було нічиїх – чотири перемоги британців, шість – скандинавів. Уельс востаннє перемагав у 2008-му, потім два матчі в 2018-му в рамках Ліги націй завершилися на користь Данії.

Данці – фаворити, за рахунок організації гри, варіативності і індивідуальних якостей. Але Уельс здатний знову здивувати. Навряд чи поєдинок в Амстердамі видасться надто результативним. Не виключаю, що основний час завершиться нічиєю, але путівка до чвертьфіналу буде за збірною Данії. Очікуваний рахунок – 0:0, 1:1, 0:1 або 1:2.

Сітка і розклад плей-офф Євро-2020
Сітка і розклад плей-офф Євро-2020

Гарет Бейл і його збірна Уельсу
Гарет Бейл і його збірна Уельсу / Фото: Reuters

Збірна Данії
Збірна Данії / Фото: REUTERS

Збірній Данії віддають перевагу і букмекери FAVBET. Коефіцієнт на її перемогу в основний час – 1.91, на нічию за підсумками 90 хвилин – 3.30, на успіх Уельсу – 4.95. Найпопулярніший рахунок – 1:0 на користь данців (4.85).

Дивіться, як Данія в груповому раунді розгромила Росію

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Понеділок, 28 червня
19:00
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