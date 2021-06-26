Уельс – Данія: прогноз коментатора на перший матч 1/8 фіналу Євро

Коментатор Кирило Круторогов не виключає, що Уельс здивує, але все-таки схиляється до того, що до чвертьфіналу Євро з цієї пари вийде збірна Данії

Футболісти збірної Данії / Фото: Reuters

У суботу, 26 червня, в Амстердамі відбудеться перший матч 1/8 фіналу Євро-2020, в якому зустрінуться Уельс і Данія. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. Онлайн Уельс – Данія доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на поєдинок від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Уельс – Данія: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

УЕЛЬС – ДАНІЯ. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Британці вийшли з групи, в якій їх усі бачили андердогами. Вони розписали нічию зі Швейцарією (1:1), обіграли Туреччину (2:0) і мінімально поступилися Італії (0:1). Цей чемпіонат Європи – їхній другий в історії і вдруге вони виходять до плей-оф. Нагадаю, що п'ять років тому у Франції збірна Уельсу дійшла до півфіналу. Цього разу дуже впевнено команду ведуть до перемог Гарет Бейл і Аарон Ремзі.

Данці дуже гідно виступили в груповому раунді, незважаючи на драматичну втрату Крістіана Еріксена. Без свого діаманта команда згуртувалася ще більше. Вони програли Фінляндії (0:1) і Бельгії (1:2), а потім розбили збірну Росії (4:1). Для переможців Євро-1992 це дев'ятий такий турнір в історії, в плей-оф грали чотири рази і в половині випадків долали перший раунд. Під питанням участь капітана Сімона К'яерf, який через eшкодження пропустив кілька тренувань серед тижня.

В історії протистоянь цих збірних не було нічиїх – чотири перемоги британців, шість – скандинавів. Уельс востаннє перемагав у 2008-му, потім два матчі в 2018-му в рамках Ліги націй завершилися на користь Данії.

Данці – фаворити, за рахунок організації гри, варіативності і індивідуальних якостей. Але Уельс здатний знову здивувати. Навряд чи поєдинок в Амстердамі видасться надто результативним. Не виключаю, що основний час завершиться нічиєю, але путівка до чвертьфіналу буде за збірною Данії. Очікуваний рахунок – 0:0, 1:1, 0:1 або 1:2.

Сітка і розклад плей-офф Євро-2020

Гарет Бейл і його збірна Уельсу / Фото: Reuters

Збірна Данії / Фото: REUTERS

Збірній Данії віддають перевагу і букмекери FAVBET. Коефіцієнт на її перемогу в основний час – 1.91, на нічию за підсумками 90 хвилин – 3.30, на успіх Уельсу – 4.95. Найпопулярніший рахунок – 1:0 на користь данців (4.85).

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