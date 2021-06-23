Німеччина – Угорщина: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Німці ще не гарантували собі вихід в плей-офф Євро-2020. Але Кирило Круторогов не сумнівається в їх сьогоднішній перемозі над Угорщиною, при цьому, з великим рахунком

Німці не залишать шансів Угорщині / Фото: Reuters

Сьогодні завершується груповий етап Євро-2020: у Мюнхені на Альянц Арені зійдуться команди групи F Німеччина і Угорщина. Матч розпочнеться о 22:00. Дивитися Німеччина – Угорщина можна на нашому сайті за допомогою мультимедійного онлайну.

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Бундестім поступився Франції (0:1), але пройшовся катком по Португалії (4:2), довівши, що його занадто рано списувати з рахунків. Для виходу в плей-офф йому потрібно перемогти, або ж буде досить і нічиї при тому, що "ле бле" не програють в паралельній зустрічі. Може опинитися і на третьому місці при втраті очок – ним і французами.

Не виключаю, що в стартовому складі зіграє Тімо Вернер, який буде тиснути на захисників збірної Угорщини за підтримки швидкого Гнабрі.

Угорці на цьому турнірі виглядають дуже гідно і заслуговують компліментів. У першому турі вони програли (0:3) Португалії, пропустивши перший гол тільки на 84-й хвилині, а потім відібрали очки у чемпіонів світу – французів (1:1). Теоретично, вони можуть навіть стати другими, але для цього важливо перемагати і сподіватися на поразку португальців. Можуть претендувати на вихід в плей-офф з третього місця, але для цього також необхідна перемога і збіг деяких інших чинників.

Чекаю перемогу збірної Німеччини, причому, не здивуюся, якщо вони буде дуже впевненою – 2:0 або 3:0. У той же час, аналітики FAVBET вважають Німеччину беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Йоахіма Лева – 1.21, на нічию – 8.40, на перемогу Угорщини – 12.00.