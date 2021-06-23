23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Німеччина – Угорщина: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
23 червня, 17:42
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Німці ще не гарантували собі вихід в плей-офф Євро-2020. Але Кирило Круторогов не сумнівається в їх сьогоднішній перемозі над Угорщиною, при цьому, з великим рахунком
Німці не залишать шансів Угорщині
Німці не залишать шансів Угорщині / Фото: Reuters

Сьогодні завершується груповий етап Євро-2020: у Мюнхені на Альянц Арені зійдуться команди групи F Німеччина і Угорщина. Матч розпочнеться о 22:00. Дивитися Німеччина – Угорщина можна на нашому сайті за допомогою мультимедійного онлайну.

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Бундестім поступився Франції (0:1), але пройшовся катком по Португалії (4:2), довівши, що його занадто рано списувати з рахунків. Для виходу в плей-офф йому потрібно перемогти, або ж буде досить і нічиї при тому, що "ле бле" не програють в паралельній зустрічі. Може опинитися і на третьому місці при втраті очок – ним і французами.

Не виключаю, що в стартовому складі зіграє Тімо Вернер, який буде тиснути на захисників збірної Угорщини за підтримки швидкого Гнабрі.

Угорці на цьому турнірі виглядають дуже гідно і заслуговують компліментів. У першому турі вони програли (0:3) Португалії, пропустивши перший гол тільки на 84-й хвилині, а потім відібрали очки у чемпіонів світу – французів (1:1). Теоретично, вони можуть навіть стати другими, але для цього важливо перемагати і сподіватися на поразку португальців. Можуть претендувати на вихід в плей-офф з третього місця, але для цього також необхідна перемога і збіг деяких інших чинників.

Чекаю перемогу збірної Німеччини, причому, не здивуюся, якщо вони буде дуже впевненою – 2:0 або 3:0. У той же час, аналітики FAVBET вважають Німеччину беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Йоахіма Лева – 1.21, на нічию – 8.40, на перемогу Угорщини – 12.00.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
19:00
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19:00
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Субота, 26 червня
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