Португалія – Франція: прогноз коментатора на суперматч Євро-2020

Незважаючи на яскраву вивіску матчу, коментатор Кирило Круторогов гадає, що видовищною гра не буде. Він чекає на нічию або перемогу однієї з команд в один м'яч

Роналду vs Погба, Португалія vs Франція / Фото: Reuters

У середу, 23 червня, в Бухаресті відбудеться заключний матч групового раунду Євро-2020 в квартеті F – Португалія – Франція. Початок – о 22:00 за київським часом. Онлайн Португалія – Франція доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на цю гру від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Португалія – Франція: де дивитися матч грандів на Євро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПОРТУГАЛІЯ – ФРАНЦІЯ

Суперматч за афішею, рівнозначний фіналу великого турніру, якоюсь мірою це неформальний суперкубок планети, адже зустрічаються чинні чемпіони Європи з чинними чемпіонами світу.

Португальці не без зусиль обіграли Угорщину (3:0), а потім без особливих шансів поступилися Німеччині (2:4). Дуже цікаво, чи задіє ротацію Фернанду Сантуш. Цілком може бути, що з перших хвилин на полі з'явиться Ренату Саншеш, який посилював гру після виходів на заміну в двох попередніх матчах. Для виходу до плей-оф португальцям достатньо не програти. Але чемпіони Європи претендують і на перше місце за умови своєї перемоги і втрати очок німцями, хоча можуть фінішувати і четвертими, якщо програють і вони, і команда Льова.

Французи мінімально обіграли збірну Німеччини (1:0), а потім помучилися і втратили очки з угорцями (1:1). Вони вже в плей-оф, тому, найімовірніше, Дідьє Дешам задіє ротацію, щоб основні футболісти мали більше часу для відновлення. "Ле бле" посядуть перше місце в разі своєї перемоги – або навіть нічиєї за умови втрати очок німцями з угорцями.

Складний для прогнозу матч. Від такої афіші, звісно, всі чекають максимальної якості гри і видовищності, але є передчуття, що цього ми не побачимо – стратегії команд вийдуть на перший план. Тому очікую нічию – 1:1 або ж перемогу однієї з команд – 1:0 або 2:1.

Тим часом аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Францію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.22, на нічию – 3.20, на перемогу Португалії – 3.75. Найвірогіднішим букмекери називають рахунок 1:0 на користь французів.

Дивіться, як у попередньому турі Франція зіграла 1:1 з Угорщиною

Дивіться, як у попередньому турі Португалія програла Німеччині 2:4