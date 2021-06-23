23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
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Словаччина – Іспанія: прогноз коментатора на матч, який чекає Україна

Кирило Круторогов, Олена Павлова
23 червня, 15:14
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Коментатор Кирило Круторогов очікує цікавий поєдинок в Севільї. Але іспанці в домашніх стінах повинні використовувати свою перевагу в класі
Альваро Мората святкує гол у ворота Німеччини
Альваро Мората святкує гол у ворота Німеччини / Фото: Reuters

23 червня Іспанія проведе вирішальний матч за вихід з групи на Євро-2020 проти Словаччини. Зустріч відбудеться сьогодні в Севільї. Початок поєдинку – о 19:00. Мультимедійний онлайн Словаччина – Іспанія доступний на нашому сайті з усіма подробицями.

Збірна Словаччини обіграла поляків (2:1) і мінімально поступилася шведам (0:1). Якщо вони переможуть в Севільї "Фурію роху", то пройдуть до плей-оф, також їх влаштує і нічия, але якщо "Кадра" не програє Швеції.

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Іспанці відверто розчарували всіх, особливо своїх уболівальників. Команда Луїса Енріке виглядає абсолютно пасивно. Вони розписали дві мирові – зі шведами (0:0) і поляками (1:1). Третій матч поспіль "Фурія Роха" проведе на своєму полі, хоча цей фактор поки що їм не дуже допомагає.

Збірна Швеції проти Іспанії Фото/svenskfotboll.se
Збірна Швеції проти Іспанії Фото/svenskfotboll.se

Особливо дістається Альваро Мораті, якого тренерський штаб підтримує, форвард забив у ворота збірної Польщі, але не відвів від себе справедливі претензії. Цього разу, ймовірно, іспанці використовують ротацію для того, щоб спробувати стати гостріше. З перших хвилин очікуємо Тьяго і Педрі. Готовий допомогти команді і Бускетс, який оправився від коронавірусу.

Цікавий матч пройде в Севільї. Обидві команди дуже мотивовані і заряджені на результат. У іспанців перевага в класі, але не найкраща загальна форма. Не впевнений, що "Фурія Роха" цього разу буде результативною, тому очікую ТМ 2,5 і їхню перемогу, найімовірніше, без пропущеного гола – 0:1 або 0:2.

Словаччина проти Іспанії на Євро-2020
Словаччина проти Іспанії на Євро-2020 / Фото: Reuters

У свою чергу аналітики FAVBET вважають Іспанію беззаперечним фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу піренейців – 1.24, на нічию – 6.70, на перемогу Словаччини – 14.00. Найпопулярніший рахунок – 0:2 – 4.55.

Дивіться огляд матчу Іспанії та Польщі

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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Середа, 23 червня
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