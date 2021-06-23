Словаччина – Іспанія: прогноз коментатора на матч, який чекає Україна

Коментатор Кирило Круторогов очікує цікавий поєдинок в Севільї. Але іспанці в домашніх стінах повинні використовувати свою перевагу в класі

Альваро Мората святкує гол у ворота Німеччини / Фото: Reuters

23 червня Іспанія проведе вирішальний матч за вихід з групи на Євро-2020 проти Словаччини. Зустріч відбудеться сьогодні в Севільї. Початок поєдинку – о 19:00. Мультимедійний онлайн Словаччина – Іспанія доступний на нашому сайті з усіма подробицями.

Збірна Словаччини обіграла поляків (2:1) і мінімально поступилася шведам (0:1). Якщо вони переможуть в Севільї "Фурію роху", то пройдуть до плей-оф, також їх влаштує і нічия, але якщо "Кадра" не програє Швеції.

Читайте також: Словаччина – Іспанія: де і коли дивитися матч Євро-2020 за вихід до плей-оф

Іспанці відверто розчарували всіх, особливо своїх уболівальників. Команда Луїса Енріке виглядає абсолютно пасивно. Вони розписали дві мирові – зі шведами (0:0) і поляками (1:1). Третій матч поспіль "Фурія Роха" проведе на своєму полі, хоча цей фактор поки що їм не дуже допомагає.

Збірна Швеції проти Іспанії Фото/svenskfotboll.se

Особливо дістається Альваро Мораті, якого тренерський штаб підтримує, форвард забив у ворота збірної Польщі, але не відвів від себе справедливі претензії. Цього разу, ймовірно, іспанці використовують ротацію для того, щоб спробувати стати гостріше. З перших хвилин очікуємо Тьяго і Педрі. Готовий допомогти команді і Бускетс, який оправився від коронавірусу.

Цікавий матч пройде в Севільї. Обидві команди дуже мотивовані і заряджені на результат. У іспанців перевага в класі, але не найкраща загальна форма. Не впевнений, що "Фурія Роха" цього разу буде результативною, тому очікую ТМ 2,5 і їхню перемогу, найімовірніше, без пропущеного гола – 0:1 або 0:2.

Словаччина проти Іспанії на Євро-2020 / Фото: Reuters

У свою чергу аналітики FAVBET вважають Іспанію беззаперечним фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу піренейців – 1.24, на нічию – 6.70, на перемогу Словаччини – 14.00. Найпопулярніший рахунок – 0:2 – 4.55.

Дивіться огляд матчу Іспанії та Польщі