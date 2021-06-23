23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Словаччина

19:00

Іспанія

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Словаччина – Іспанія: онлайн матча Євро-2020, де є інтерес України

Олена Павлова Олена Павлова
23 червня, 11:19
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Сьогодні в останньому турі групового етапу визначаться учасники плей-офф від групи E. І ні словаки, ні іспанці ще не гарантували собі місце у 1/8 фіналу

23 червня в Севільї збірні Словаччини та Іспанії зійдуться в останньому турі групи Е у боротьбі за плей-офф Євро-2020. Початок зустрічі – о 19:00. І результат цього поєдинку може дати пропуск Україні в 1/8 фіналу. Наш сайт проведе мультимедійний онлайн з усіма найцікавішими подробицями, яскравими фото і відео.

СЛОВАЧЧИНА – ІСПАНІЯ

Турнірний розклад в групі E

Поразка від Швеції у другому турі групового етапу Євро-2020 затьмарило радість збірної Словаччини після перемоги над поляками в стартовому матчі. Але команда Штефана Тарковіч змогла втриматися на другому місці і доля квитка в плей-офф знаходиться в її руках. На ЧС-2010 і Євро-2016 словакам потрібно було дати результат в останньому турі, і обидва рази вона впоралася.

/ Фото: Reuters

Перемога напевно виводить Словаччину в 1/8 фіналу, але може вистачити і нічиєї, якщо вдало складуться інші матчі. Ось тільки Іспанія не той суперник, який здасться без боротьби.

Тим більше після двох несподіваних нічиїх поспіль їй самій дуже потрібна перемога, щоб точно вийти в плей-офф. Тому що світова і трьох балів для 1/8 фіналу їй може не вистачити. А чи не вибратися з групи триразовому переможцю Євро буде ой як соромно.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Словаччина Словаччина Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Іспанія Іспанія Ісп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н
4
Польща Польща Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П

Статистика особистих зустрічей

У шести очних матчах Словаччина лише раз обіграла Іспанії. І ще один раз звела поєдинок внічию.

Що говорили перед матчем

Тренер Словаччини Штефан Тарковіч: "Швеція і Польща були фаворитами в наших матчах. Але Іспанія – фаворит не тільки нашої групи, але всього турніру. Ми повинні як слід підготуватися до цього матчу. Як і раніше вірю, що ми можемо досягти успіху"


фото Reuters

Тренер Іспанії Луїс Енріке: "Словакам складно забивати. Тим більше, що нічиєї їм буде достатньо. По центру їх оборону зламувати дуже складно, оскільки там накопичується дуже багато футболістів. Матч буде складніше, ніж вважають багато. У перших двох поєдинках суперники створювали нам масу складнощів, і нам знову доведеться поламати голову над їх вирішенням у наступному матчі. Але ми готові "

Де дивитися матч Словаччина – Іспанія

У прямому ефірі поєдинок в Севільї, починаючи з 22:00, покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV .

Що кажуть букмекери

аналітики FAVBET вважають Іспанію беззаперечним фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу піренейців – 1.24 на нічию – 6.70, на перемогу Словаччини – 14.00. Найпопулярніший рахунок – 0: 2 – 4.55.

Дивіться огляд матчу Іспанії та Польщі

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на:
22:00
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22:00
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Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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