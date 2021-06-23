Словаччина – Іспанія: онлайн матча Євро-2020, де є інтерес України

Сьогодні в останньому турі групового етапу визначаться учасники плей-офф від групи E. І ні словаки, ні іспанці ще не гарантували собі місце у 1/8 фіналу

23 червня в Севільї збірні Словаччини та Іспанії зійдуться в останньому турі групи Е у боротьбі за плей-офф Євро-2020. Початок зустрічі – о 19:00. І результат цього поєдинку може дати пропуск Україні в 1/8 фіналу. Наш сайт проведе мультимедійний онлайн з усіма найцікавішими подробицями, яскравими фото і відео.

СЛОВАЧЧИНА – ІСПАНІЯ

Турнірний розклад в групі E

Поразка від Швеції у другому турі групового етапу Євро-2020 затьмарило радість збірної Словаччини після перемоги над поляками в стартовому матчі. Але команда Штефана Тарковіч змогла втриматися на другому місці і доля квитка в плей-офф знаходиться в її руках. На ЧС-2010 і Євро-2016 словакам потрібно було дати результат в останньому турі, і обидва рази вона впоралася.

/ Фото: Reuters

Перемога напевно виводить Словаччину в 1/8 фіналу, але може вистачити і нічиєї, якщо вдало складуться інші матчі. Ось тільки Іспанія не той суперник, який здасться без боротьби.

Тим більше після двох несподіваних нічиїх поспіль їй самій дуже потрібна перемога, щоб точно вийти в плей-офф. Тому що світова і трьох балів для 1/8 фіналу їй може не вистачити. А чи не вибратися з групи триразовому переможцю Євро буде ой як соромно.

Статистика особистих зустрічей

У шести очних матчах Словаччина лише раз обіграла Іспанії. І ще один раз звела поєдинок внічию.

Що говорили перед матчем

Тренер Словаччини Штефан Тарковіч: "Швеція і Польща були фаворитами в наших матчах. Але Іспанія – фаворит не тільки нашої групи, але всього турніру. Ми повинні як слід підготуватися до цього матчу. Як і раніше вірю, що ми можемо досягти успіху"



фото Reuters

Тренер Іспанії Луїс Енріке: "Словакам складно забивати. Тим більше, що нічиєї їм буде достатньо. По центру їх оборону зламувати дуже складно, оскільки там накопичується дуже багато футболістів. Матч буде складніше, ніж вважають багато. У перших двох поєдинках суперники створювали нам масу складнощів, і нам знову доведеться поламати голову над їх вирішенням у наступному матчі. Але ми готові "

Де дивитися матч Словаччина – Іспанія

У прямому ефірі поєдинок в Севільї, починаючи з 22:00, покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV .

Що кажуть букмекери

аналітики FAVBET вважають Іспанію беззаперечним фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу піренейців – 1.24 на нічию – 6.70, на перемогу Словаччини – 14.00. Найпопулярніший рахунок – 0: 2 – 4.55.

Дивіться огляд матчу Іспанії та Польщі