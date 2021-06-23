Словаччина – Іспанія: де і коли дивитися матч Євро-2020 за вихід до плей-офф

Список трансляцій вирішального матчу в групі Е між словаками і іспанцями, який може вплинути на долю України. Поєдинок в Севільї покажуть на ТБ і в інтернеті

Збірна Іспанії з футболу готується до Словаччини / Фото: Reuters

Триразові чемпіони Європи іспанці в кроці від провалу на Євро-2020. Підопічні Луїса Енріке ризикують не вийти з групи. Сьогодні в Севільї вони битимуться за плей-офф зі Словаччиною, для якої теж ще нічого не вирішено. Початок зустрічі о – 19.00. Мультимедійний онлайн Словаччина – Іспанія доступний на нашому сайті з усіма подробицями.

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У прямому ефірі поєдинок в Севільї, починаючи з 19:00, покаже телеканал "Футбол 1", а також альтернативна трансляція відразу двох зустрічей групи E пройде на "Футбол 2". Поєдинок онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Поки що Словаччина йде на другому місці в групі Е, Іспанія – на третьому, але без шансів виходу до 1/8 фіналу. Господарі поля гостро потребують перемоги, а ось словаків влаштує і нічия.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні потрібно Україні, щоб вийти до 1/8 Євро. Найреальніший для нас варіант – перемога Іспанії над Словаччиною в комбінації з виграшем Швеції у поляків або нічиєї.

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