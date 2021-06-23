23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Словаччина – Іспанія: де і коли дивитися матч Євро-2020 за вихід до плей-офф

Олена Павлова Олена Павлова
23 червня, 12:29
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Список трансляцій вирішального матчу в групі Е між словаками і іспанцями, який може вплинути на долю України. Поєдинок в Севільї покажуть на ТБ і в інтернеті
Збірна Іспанії з футболу готується до Словаччини
Збірна Іспанії з футболу готується до Словаччини / Фото: Reuters

Триразові чемпіони Європи іспанці в кроці від провалу на Євро-2020. Підопічні Луїса Енріке ризикують не вийти з групи. Сьогодні в Севільї вони битимуться за плей-офф зі Словаччиною, для якої теж ще нічого не вирішено. Початок зустрічі о – 19.00. Мультимедійний онлайн Словаччина – Іспанія доступний на нашому сайті з усіма подробицями.

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У прямому ефірі поєдинок в Севільї, починаючи з 19:00, покаже телеканал "Футбол 1", а також альтернативна трансляція відразу двох зустрічей групи E пройде на "Футбол 2". Поєдинок онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Поки що Словаччина йде на другому місці в групі Е, Іспанія – на третьому, але без шансів виходу до 1/8 фіналу. Господарі поля гостро потребують перемоги, а ось словаків влаштує і нічия.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Словаччина Словаччина Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Іспанія Іспанія Ісп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н
4
Польща Польща Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П

Раніше ми повідомляли, що сьогодні потрібно Україні, щоб вийти до 1/8 Євро. Найреальніший для нас варіант – перемога Іспанії над Словаччиною в комбінації з виграшем Швеції у поляків або нічиєї.

Дивіться також огляд матчу Словаччини та Швеції

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Середа, 23 червня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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Субота, 26 червня
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