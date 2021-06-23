23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
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Евро-2020

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Словакия – Испания: прогноз комментатора на матч, который ждет Украина

Кирилл Круторогов, Елена Павлова
23 июня, 15:14
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Комментатор Кирилл Круторогов ожидает интересный поединок в Севилье. Но испанцы в домашних стенах должны использовать свое преимущество в классе
Альваро Мората празднует гол в ворота Германии
Альваро Мората празднует гол в ворота Германии / Фото: Reuters

23 июня Испания проведет решающий матч за выход из группы на Евро-2020 против Словакии. Встреча состоится сегодня в Севилье. Начало поединка – в 19:00. Мультимедийный онлайн Словакия – Испания доступен на нашем сайте со всеми подробностями.

Сборная Словакии обыграла поляков (2:1) и минимально уступила шведам (0:1). Если они победят в Севилье "Фурию роху", то пройдут в плей-офф, также их устроит и ничья, но, если "Кадра" не проиграет Швеции.

Читайте также: Словакия – Испания: где и когда смотреть матч Евро-2020 за выход в плей-офф

Испанцы откровенно разочаровали всех, особенно своих болельщиков. Команда Луиса Энрике выглядит абсолютно пассивно. Они расписали две мировые – со шведами (0:0) и поляками (1:1). Третий матч кряду "Фурия роха" проведет на своем поле, хотя этот фактор пока что им не очень помогает.

Сборная Швеции против Испании Фото/svenskfotboll.se
Сборная Швеции против Испании Фото/svenskfotboll.se

Особенно достается Альваро Морате, которого тренерский штаб поддерживает, форвард забил в ворота сборной Польши, но не отвел от себя справедливые претензии. В этот раз, вероятно, испанцы используют ротацию для того, чтобы попытаться стать острее. С первых минут ожидаем Тьяго и Педри. Готов помочь команде и оправившийся от коронавируса Бускетс.

Интересный матч пройдет в Севилье. Обе команды очень мотивированы и заряжены на результат. У испанцев преимущество в классе, но не лучшая общая форма. Не уверен, что "Фурия роха" на этот раз будет результативной, поэтому ожидаю ТМ 2,5 и их победу, скорее всего, без пропущенного гола – 0:1 или 0:2.

Словакия против Испании на Евро-2020
Словакия против Испании на Евро-2020 / Фото: Reuters

В свою очередь аналитики FAVBET считают Испанию безоговорочным фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу пиренейцев – 1.24, на ничью – 6.70, на победу Словакии – 14.00. Самый популярный счет – 0:2 – 4.55.

Смотрите обзор матча Испании и Польши

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A
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D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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