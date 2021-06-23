Словакия – Испания: где и когда смотреть матч Евро-2020 за выход в плей-офф

Список трансляций решающего матча в группе Е между словаками и испанцами, который может повлиять на судьбу Украины. Поединок в Севилье покажут на ТВ и в интернете

Сборная Испании по футболу готовится к Словакии / Фото: Reuters

Трехкратные чемпионы Европы испанцы в шаге от провала на Евро-2020. Подопечные Луиса Энрике рискуют не выйти из группы. Сегодня в Севилье они сразятся за плей-офф со Словакией, для которой тоже еще ничего не решено. Начало встречи в – 19:00. Мультимедийный онлайн Словакия – Испания доступен на нашем сайте со всеми подробностями.

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В прямом эфире поединок в Севилье, начиная с 19:00, покажет телеканал "Футбол 1", а также альтернативная трансляция сразу двух встреч группы E пройдет на "Футбол 2". Поединок онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Пока что Словакия идет на втором месте в группе Е, Испания – на третьем, но без шансов выхода в 1/8 финала. Хозяева поля остро нуждаются в победе, а вот словаков устроит и ничья.

Ранее мы сообщали, что сегодня нужно Украине, чтобы выйти в 1/8 Евро. Самый реальный для нас вариант – победа Испании над Словакией в комбинации с выигрышем Швеции у поляков или ничьей.

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