23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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Словакия – Испания: где и когда смотреть матч Евро-2020 за выход в плей-офф

Елена Павлова Елена Павлова
23 июня, 12:29
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Список трансляций решающего матча в группе Е между словаками и испанцами, который может повлиять на судьбу Украины. Поединок в Севилье покажут на ТВ и в интернете
Сборная Испании по футболу готовится к Словакии
Сборная Испании по футболу готовится к Словакии / Фото: Reuters

Трехкратные чемпионы Европы испанцы в шаге от провала на Евро-2020. Подопечные Луиса Энрике рискуют не выйти из группы. Сегодня в Севилье они сразятся за плей-офф со Словакией, для которой тоже еще ничего не решено. Начало встречи в – 19:00. Мультимедийный онлайн Словакия – Испания доступен на нашем сайте со всеми подробностями.

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В прямом эфире поединок в Севилье, начиная с 19:00, покажет телеканал "Футбол 1", а также альтернативная трансляция сразу двух встреч группы E пройдет на "Футбол 2". Поединок онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Пока что Словакия идет на втором месте в группе Е, Испания – на третьем, но без шансов выхода в 1/8 финала. Хозяева поля остро нуждаются в победе, а вот словаков устроит и ничья.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Швеция Швеция Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Словакия Словакия Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Испания Испания Исп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
4
Польша Польша Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П

Ранее мы сообщали, что сегодня нужно Украине, чтобы выйти в 1/8 Евро. Самый реальный для нас вариант – победа Испании над Словакией в комбинации с выигрышем Швеции у поляков или ничьей.

Смотрите также обзор матча Словакии и Швеции

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
19:00
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22:00
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Суббота, 26 июня
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